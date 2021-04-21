THODEX isimli kripto para borsası, yaşanan olaylar ve haklarındaki iddialar için konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bir ortaklık anlaşması yapıldığı, bunun için de işlemlerin 4-5 iş günü durdurulduğu açıklandı. Doğrusu açıklamalar, pek de tatmin eder türde değil.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX'te yaşanan bazı sorunlardan bahsetmiştik. Kullanıcıların iddialarına göre borsa, özellikle de para çekme işlemlerinde sıkıntı yaşatıyor, al sat işlemlerinde ise düşük fiyatlar gösteriyordu. Bazı kullanıcılar tarafından yapılan açıklamalarda THODEX'in merkezine gidildiği ve kimsenin bulunamadığı, hatta borsanın batmış olabileceği ifade ediliyordu.

Şimdiyse THODEX, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Şirketin Twitter hesabından ve resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda, yaşanan olayın tahmin edildiği gibi batma kaynaklı olmadığı ifade edildi. Hatta THODEX'e göre yaşanan sorunların esas nedeni, bir ortaklık anlaşmasıydı. Şirket yöneticileri, süreci tamamlayabilmek adına işlemlerin durdurulması gerektiğini, bu süredin 4-5 iş günü süreceğini açıkladılar.

THODEX'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle

Değerli kullanıcılarımız,

2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir.

İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız.

Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.

Saygılarımızla

Yapılan açıklamalar neticesinde, THODEX'te yapılan işlemlerin durdurulmuş olduğunu görüyoruz. Zira Türkiye merkezli borsanın internet sitesinde, kripto para piyasaları ile ilgili hiçbir bilgiye yer verilmiyor. Kullanıcıların bu süreçte ne yapacakları, zarar ya da kar durumlarının nasıl tazmin edilebileceği de anlaşılmış değil. Dileriz bu süreç, kripto para yatırımcılarının büyük mağduriyetlere uğradıkları bir olaya evrilmez...