Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads ile aynı isme sahip olan bir uygulama, App Store'da yanlışlıkla popüler oldu. Kullanıcıların yanlışlıkla indirdiği uygulama, mağazada ilk 100'e girdi.

Sosyal medya kullanıcılarının son dönemlerdeki en popüler gündem maddesi, Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads. Gelen son haberlere göre bir yandan kullanıcı kazanırken diğer yandan da kullanıcı kaybı yaşamaya başlayan platform, bir süre daha gündemde kalmayı başaracak gibi görünüyor. Ancak Threads, bu kez eşine zor rastlanır bir konu ile bu haberimizin konusu.

Daha birkaç haftalık geçmişe sahip olan Threads, Apple'ın uygulama mağazası App Store'da farklı bir uygulamanın popüler olmasına yol açtı. Aynı isme sahip olan ve Slack benzeri bir yapıya sahip olan uygulama, Meta'nın Threads'i yayınlaması ile popüler olmaya başladı. Öyle ki bu uygulama, Threads'ten sonra App Store'da en çok indirilen uygulama arasında 52. sıraya kadar yükseldi.

Geliştirici ekip durumun farkında!

Slack benzeri platform olan Threads'in geliştiricileri, kullanıcıların yanlışlıkla kendilerini tercih etmeye başladıklarının farkında. Hatta internet sitelerine bununla ilgili bir not ekleyen ekip, "Instagram ile ilgimiz yoktur" ifadelerini kullandı. Meta'ya ait olmayan Threads'in yakın bir gelecekte yine eski kullanıcı kitlesine dönmesi bekleniyor.

Yaşanan olay tarihte bir ilk değil. Geçmişte, anlık mesajlaşma uygulaması Signal ile ilgili de benzer şeyler yaşanmıştı. Hatta Elon Musk'ın bu uygulama ile ilgili bir paylaşım yapması üzerine yatırımcılar, farklı bir şirkete ait hisselerin 13 kat değer kazanmasına yol açmışlardı. Tüm bunlar yaşanıyorken biz de önemli bir bilgilendirme yapalım: Bu tür durumlarda aynı isme sahip kötü amaçlı yazılımlar hortlayabiliyor. Bir süre sonra Threads için de böyle bir durum yaşanabilir.

Gerçek Threads uygulamasına ulaşmak isteyenleri aşağıdaki içeriğimize bekliyoruz:

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