Elon Musk'ın "Signal" kullanan tweeti sonrası Signal'e bağış yaptığını açıklaması, yatırımcıları harekete geçirdi. Ancak Signal'in borsaya kote bir şirket olmadığından bihaber olan yatırımcılar, yanlış şirketin 13 kat değer kazanmasına neden oldular.

Catopuma Almanya CEO’su Alexander Sibert’in “Elon Musk, daha popüler, daha stabil ve daha iyi bir arayüz için Signal uygulamasına yatırım yapmalı” tweetine “Bir yıl önce Signal’e zaten bağış yaptım. Daha da yapacağım” cevabını veren Elon Musk’ın “Signal” açıklamasının yanlış anlaşılması, konuyla alakasız bir şirketin değerini 13 kat artırmasıyla sonuçlandı.

Elon Musk’ın bağışta bulunduğunu ifade ettiği Signal, Signal Foundation tarafından yayınlanan açık kaynaklı bir mesajlaşma uygulaması olan Signal’di. Ancak Signal, tamamen bağışlarla fonlandığından borsalara kote değil. Bu bilgiye sahip olmayan yatırımcılar, Elon Musk’ın önerdiği mesajlaşma uygulaması yerine “Signal Advances” adlı bambaşka bir şirkete yatırımda bulundular.

Signal Advances hisseleri, "yanlışlıkla" 13 kat değer kazandı

Söz konusu yanlış anlaşılma öylesine büyük bir yatırıma neden oldu ki Signal Advances hisseleri yüzde 1.300 artarak 0,6 dolardan 8 dolara yükseldi. 1992 yılında Biodyne adıyla kurulan ve 2014 yılında adını Signal Advances olarak değiştirdikten sonra 2015 yılında borsaya kote bir şirket haline gelen şirketin hisseleri, borsada işlem görmeye başladığından beri 1 doların altında değere sahipti. Basit bir yanlış anlaşılma ise şirketin değerini bambaşka bir noktaya taşıdı.

Aslına bakacak olursak borsa yatırımcılarının “yanlış” şirkete yatırım yaparak değerini anormal bir şekilde yükseltmeleri ilk kez yaşanan bir durum değil. Geçtiğimiz yıllarda Twitter’ın borsaya kote olmasını bekleyen bir grup yatırımcı, isim benzerliği nedeniyle Tweeter Home Entertainment Group adlı şirkete yatırımda bulunmuşlar ve şirketin değerinin bir anda 10 kat artırmasını sağlamışlardı.