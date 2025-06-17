Türkiye'de uzun süredir kapalı olan Threads'e "Keşke tüm uygulamalarda olsa." diyeceğiniz bir özellik geliyor. Kullanıcılar, artık spoiler içeren gönderileri gizleyebilecek.

Meta’nın X’e rakip olarak 2023’te piyasaya sürdüğü mikroblog platformu Threads, getirdiği özelliklerle popülaritesini artırmaya devam ediyor. Maalesef düzenleyicilerle yaşanan sorunlar nedeniyle Nisan 2024’te beri ülkemizde kullanıma kapalı olan platform, şimdi ise çok sevilecek bir yenilik test etmeye başladı.

Direkt olarak Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapılan duyuruya göre yakında kullanıcılar, spoiler içeren gönderilerde metin veya görselleri gizleme imkânına sahip olacak. Özelliğin şimdilik test aşamasında olduğunu ve sınırlı sayıda kullanıcıda denendiğini belirtelim.

Spoiler içeren gönderiler gizlenecek, kullanıcılar tek tıklama ile görüntüleyebilecek

Kabul edelim, spoiler’lar birçok kişinin nefret ettiği bir durum. Özellikle X’te çok karşılaşılan bu durum; örnek verecek olursak bir film, dizi, kitap vb. şeyler hakkında bilgileri siz o içeriği tüketmeden paylaşılması anlamına geliyor. İzlemediğiniz bir filmin sonunu görmek spoiler yemek anlamına geliyor. Maalesef spoiler’ların sayısı sosyal medya platformlarında çok fazla. Hiçbirinde de gerekli önlemler yok.

İşte Threads, yeni özelliğiyle buna çözüm getirecek. Kullanıcılar, paylaşım yapmadan önce o gönderinin spoiler içerdiğini seçebilecek, böylece gönderi blurlanacak. Üstelik tüm gönderi yerine sadece spoiler içeren kısımları da gizleme imkânınız olacak. Diğer kullanıcılar ise gönderiyi görmek istiyorlarsa tek bir tıklama ile gizlenmiş içeriği görebilecekler. Reddit’te hâlihazırda böyle bir özellik vardı. Bir platforma daha gelmesi gerçekten sevindirici.

Threads’in dünya çapında sınırlı sayıda kullanıcı test edilen spoiler gizleme özelliğinin ne zaman çıkış yapacağı belli değil. Ancak yakında geleceğini düşünebiliriz. Umarız Threads ülkemizde de yeniden açılır ve bu kullanışlı yeniliklerden bizler de yararlanabiliriz.