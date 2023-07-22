Instagram’ın büyük umutlarla kullanıma sunduğu Twitter rakibi mikroblog platformu Threads, heyecanlı ve rekorlar kıran başlangıcın ardından yoluna pek de istendiği gibi devam etmiyor. Zira kullanıcı etkileşimi %70 oranında düştü.

Eğer Elon Musk’ın kullanıcı düşmanı anlık kararları ve sınırlamalarından sıkılıp bir umutla Threads’e geçiş yapmak istediyseniz, size kötü bir haberimiz var:

50 milyon kişinin Instagram hesabıyla giriş yaptığı platform, kullanıcılarını büyük bir hızla kaybetmeye devam ediyor.

7 Temmuz 2023’te, rekorları kırarak 50 milyon kullanıcıya ulaşan Threads, Sensor Tower’ın verilerine göre artık 13 milyon aktif kullanıcıya sahip:

Ek olarak belirtmek gerekiyor ki bu durum, kullanıcılar tarafından da deneyimleniyor. Zira platform, şu anda ağırlıklı olarak markaların veya sayfaların paylaşım havuzuna dönmüş durumda.

Her ne kadar Instagram ile giriş kolaylığı sağlasa da bu düşüş, Meta’yı Twitter’a benzer özellikleri bir an önce eklemeleri konusunda baskı altına aldı:

Kullanıcı etkileşimindeki düşüşün en büyük nedenlerinden birisi olarak, Threads’te henüz Twitter’daki bağlayıcı özelliklerin sunulmamış olması.

Örneğin bir gündem akışı ya da herhangi bir ifadeyi aratarak ilgili paylaşımlara ulaşma gibi Twitter’ın yıldızlaştığı imkanlar Threads’te yok. Şu an için uygulama Instagram’ın yazılı versiyonundan öteye geçemiyor.

Threads’i geliştiren Instagram ekibi, uygulamanın yeni özelliklere kavuşacağını her fırsatta dile getirseler de platformun elindeki en güçlü koz Elon Musk’ın hataları:

Temmuz ayının başında Twitter Blue abonesi olarak ücret ödemeyen kullanıcılara tweet görüntüleme sınırı getiren Musk; her an daha büyük kitlesel göçe neden olabilecek kararlar alabilir.

Şu an itibarıyla Threads’in diğer Twitter alternatiflerinden farklı olmayan bir senaryoyu yaşaması da şaşırtıcı değil. Twitter’ın kurucusu ve platformu Elon Musk’a satan Jack Dorsey’in yeni uygulaması BlueSky, oldukça karmaşık ve hâlâ davetiye usulüyle kullanıcı alımı yapıyor. Mastodon deseniz, o da çoğunluk için karmaşık bir arayüze sahip.