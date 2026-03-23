Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Microsoft, Windows 11'de son dönemde giderek artan problemleri düzelteceği ve yepyeni özellikler ekleyeceği güncellemelere dair birtakım detaylar paylaştı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan Windows 11 için kapsamlı bir dönüşüm başlatıyor.

Şirket, kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konulara doğrudan çözüm getirecek büyük yenilikleri bu yıl içinde sunacağını resmen duyurdu. Gelin Windows 11'e gelecek tüm yeniliklere hep birlikte bakalım.

Windows 11'e gelecek yenilikler

Performans ve hız ön planda

Yeni güncellemelerle birlikte Windows 11’in daha hızlı, daha akıcı ve daha az sistem kaynağı tüketen bir işletim sistemi hâline gelmesi hedefleniyor.

RAM kullanımı düşürülecek, uygulamalar daha hızlı açılacak ve sistem genelinde gecikmeler azaltılacak.

Görev çubuğu artık daha esnek

Kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri olan görev çubuğunu ekranın üstüne veya yanlarına taşıma seçeneği geri geliyor.

Bu sayede kişiselleştirme seçenekleri önemli ölçüde artacak.

Arama ve dosya gezgini gelişiyor

Windows arama özelliği daha hızlı ve doğru sonuçlar sunacak şekilde yenileniyor.

Ayrıca Dosya Gezgini daha stabil ve hızlı çalışacak, büyük dosya işlemleri daha güvenilir hâle gelecek.

Daha az yapay zekâ, daha az reklam

Microsoft, sistemdeki Copilot entegrasyonunu bazı uygulamalardan kaldırarak sadeleştirme yoluna gidiyor.

Aynı şekilde Başlat menüsündeki reklamlar azaltılacak ve kullanıcılar isterse tamamen kapatabilecek.

Daha sağlam ve güvenilir

Sürücü uyumluluğu artırılacak, çökme sorunları azaltılacak.

Bluetooth, USB, kamera gibi donanımlarda daha stabil bir deneyim sunulacak.

Windows 11'e "Şimdiye Kadar Neredeydi?" Diyeceğiniz Yeni Bir Özellik Geliyor Windows 11'e "Şimdiye Kadar Neredeydi?" Diyeceğiniz Yeni Bir Özellik Geliyor
MacBook Neo'ya Windows 11 Kuruldu: iPhone 16 Pro İşlemcisinin Sınırları Zorlanıyor... MacBook Neo'ya Windows 11 Kuruldu: iPhone 16 Pro İşlemcisinin Sınırları Zorlanıyor...

“Windows K2” kod adıyla yürütülen bu proje, Microsoft’un Windows 11’in kötüleşen itibarını düzeltme çabasının bir parçası. Şirket, performans, güvenilirlik ve kullanıcı deneyimi olmak üzere üç ana alana odaklanıyor. İlk yenilikler ise önümüzdeki aylarda test sürümleriyle kullanıcılara sunulacak.

Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com