Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Microsoft, Windows 11'de son dönemde giderek artan problemleri düzelteceği ve yepyeni özellikler ekleyeceği güncellemelere dair birtakım detaylar paylaştı.

Microsoft, uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan Windows 11 için kapsamlı bir dönüşüm başlatıyor.

Şirket, kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konulara doğrudan çözüm getirecek büyük yenilikleri bu yıl içinde sunacağını resmen duyurdu. Gelin Windows 11'e gelecek tüm yeniliklere hep birlikte bakalım.

Windows 11'e gelecek yenilikler

Performans ve hız ön planda

Yeni güncellemelerle birlikte Windows 11’in daha hızlı, daha akıcı ve daha az sistem kaynağı tüketen bir işletim sistemi hâline gelmesi hedefleniyor.

RAM kullanımı düşürülecek, uygulamalar daha hızlı açılacak ve sistem genelinde gecikmeler azaltılacak.

Görev çubuğu artık daha esnek

Kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri olan görev çubuğunu ekranın üstüne veya yanlarına taşıma seçeneği geri geliyor.

Bu sayede kişiselleştirme seçenekleri önemli ölçüde artacak.

Arama ve dosya gezgini gelişiyor

Windows arama özelliği daha hızlı ve doğru sonuçlar sunacak şekilde yenileniyor.

Ayrıca Dosya Gezgini daha stabil ve hızlı çalışacak, büyük dosya işlemleri daha güvenilir hâle gelecek.

Daha az yapay zekâ, daha az reklam

Microsoft, sistemdeki Copilot entegrasyonunu bazı uygulamalardan kaldırarak sadeleştirme yoluna gidiyor.

Aynı şekilde Başlat menüsündeki reklamlar azaltılacak ve kullanıcılar isterse tamamen kapatabilecek.

Daha sağlam ve güvenilir

Sürücü uyumluluğu artırılacak, çökme sorunları azaltılacak.

Bluetooth, USB, kamera gibi donanımlarda daha stabil bir deneyim sunulacak.

“Windows K2” kod adıyla yürütülen bu proje, Microsoft’un Windows 11’in kötüleşen itibarını düzeltme çabasının bir parçası. Şirket, performans, güvenilirlik ve kullanıcı deneyimi olmak üzere üç ana alana odaklanıyor. İlk yenilikler ise önümüzdeki aylarda test sürümleriyle kullanıcılara sunulacak.