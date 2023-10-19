Meta, mikroblog platformu Threads'e yepyeni özellikler ekledi. Küçük ama etkili olan özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

Sosyal medya devi Meta'nın şimdilerde X olarak andığımız Twitter rakibi mikroblog platformu Threads'in yeni özellikleri açıklandı. Instagram patronu Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamalar, Threads'in küçük ama etkili yenilikler alacağını gözler önüne seriyor.

Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve Threads'in açıklanan yeni özelliklerine yakından bakalım.

Bir gönderide etiketlenmiş olan tüm kullanıcılar, tek bir dokunuşla takip edilebiliyor

Threads'in yeni özelliklerinden bir tanesi, platformun X'ten ayrışmasını sağlıyor. Öyle ki bundan sonra Threads'te gördüğünüz bir paylaşımda etiketlenmiş olan kaç kullanıcı varsa bunların hepsini tek bir dokunuş ile takip edebileceksiniz. Bu yeni özellik, şu an için mobil sürümde kullanılabiliyor.

Threads'teki paylaşımlara, Instagram kullanıcıları da etiketlenebilecek

Threads'in Instagram'ın bir parçası olması, bazı avantajlar sunuyor ve onlardan bir tanesi daha kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, artık Threads'teki bir gönderiye, Instagram kullanıcılarını etiketleyebiliyorlar. Instagram kullanıcısı, Threads hesabını aktifleştirmemiş olsa bile konuyla ilgili bir bildirim alacak. Platform, bu özellik ile daha fazla kullanıcı çekeceğine inanıyor.

Paylaşmak istediğiniz medya içerikleri için kopyala / yapıştır kombinasyonu etkinleştirildi

Threads'te medya içeriği paylaşmak isteyen kullanıcılar için de oldukça etkili bir özellik geldi. Geçmişte, bir görüntünün manuel olarak eklenmesi gerekiyordu. Artık buna gerek kalmadı. Platformun web sürümünde, kopyala / yapıştır kombinasyonu aktif hâle getirildi. Kullanıcı, bu sayede çok hızlı bir şekilde medya paylaşımı yapabilecek.