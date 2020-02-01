THY, Çin’den Türkiye’ye Son Uçuşlarını Gerçekleştirdi

Çin’deki Corona virüsünün ciddi bir boyuta ulaşmasıyla Çin’e olan uçuşlarını iptal eden THY, bugün Çin’den son uçuşlarını gerçekleştirdi. Çin’de bulunan 4 THY uçağı, Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou kentinden yolcularıyla birlikte Türkiye’ye geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz gün ani bir kararla Corona virüsünden dolayı uluslararası acil durum ilan etti. Zaten virüsten dolayı tedirgin olan birçok havayolu şirketi, kararla birlikte Çin’e olan uçuşlarını durdurma ve sefer sayılarının azaltma yolunda karar aldı.

Bu havayolları arasında Türk Hava Yolları da bulunuyor. Türk Hava Yolları, Çin’den Türkiye’ye yolcu taşıdığı İstanbul uçuşlarını geçici olarak durdurdu. DHA’da yer alan habere göre THY’nin Çin’de bulunan 4 uçağı bu sabah Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou seferleriyle İstanbul’a son yolcularını taşıdı.

Bir daha Türkiye’ye dönememe riskinden dolayı son uçaklarla döndüler:

Çin’de yaşayan ve son seferle ülkeye dönen Türk vatandaşları, seyahatlerinin önceden planlandığını ancak seferlerinin iptal olması riski nedeniyle bu seferlerle Türkiye’ye dönüş yaptıklarını aktardı. Vatandaşlar, Çin’deki durumların ciddiyetini anlatan birkaç şeye de not düştü.

Çin’de yaşayan ve Türkiye’ye dönen vatandaşlardan biri olan Sinan Bükcü, Wuhan’da durumun daha ciddi olduğunu söyledi. Bükcü, yaşadığı şehir Guangzhou’da sokakların boş, dükkan ve kafelerin kapalı olduğunu, insanların işe gidemediğini ekledi.

10 yıl önce eğitim için gittiği Çin’de iş hayatına atılan Can Kahyaoğlu, Corona virüs tehlikesinin boyutunu belli eden bir ifadeyi dile getirdi. Kahyaoğlu, Şangay’ın bile karantina altına alınması durumunun olabileceğini ve bu durumda şehir dışına hiç çıkamama gibi bir durumun oluşabileceğini söyledi.

Çin’den Türkiye’ye olan uçuşlar geçici olarak durdurulmuş olsa da önlemlerde herhangi bir azalma bulunmuyor. İstanbul Havalimanı’nda Hong Kong ve Taipei’den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması, Corona virüsünün ülkemize girmesini engellemek için devam edecek.

Öte yandan birçok havayolunun uçuşları iptal etmesiyle birlikte Çin’deki havalimanları da bomboş bir hale büründü. Çin’in en yoğun havalimanlarından biri olan Baiyun bile boş terminalleriyle görüntülendi. Virüsün ekonomik etkisi şu an için net değil.