Çin’in Wuhan kentinde tahliye edilmek üzere Türkiye’den gönderilecek olan uçağı bekleyen vatandaşlardan biri olan Neslihan Çimen Xu, süreci anlatan açıklamalarda bulundu. Yapılan röportajda Türkiye ve Japonya hariç Çin’e yardım eden ülke olmadığı vurgulandı.

Çin’in Wuhan kentinde görüldükten sonra hızla dünyaya yayılan Corona virüsü salgınının ardından Çin’de bulunan vatandaşlar için tahliye kararı verilmiş ve yollanacak uçak için hazırlıklara başlanmıştı. Havalimanında bekleyen vatandaşlardan biri olan Neslihan Çimen Xu, Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Bekleyen herkesin çok iyi olduğunu belirterek söze başlayan Çimen Xu, tüm kontrollerden geçtiklerini söyledi.

Wuhan’ın adeta bir hayalet şehre dönüştüğünü, her yerde polislerin beklediğini ve havalimanına özel izinle girdiklerini aktaran Çimen Xu, kentin karantina altına alınıp olağanüstü hâl ilan edildikten sonra vakaların sayısında gözle görülür bir artış olduğunu aktardı. Vatandaşımızın bildirdiğine göre Çin hükûmeti tarafından bir önceki geceye kadar Çin pasaportu taşıyan hiç kimseye ülkeden çıkış izni verilmezken Türkiye’den yapılan talepler sonucu izin alınabildi.

'Çin’e yardım eden olmadı'

Herhangi bir vakayla birebir olarak karşılaşmadıklarını ancak sürekli geçen ambulanslardan korktuklarını sözlerine ekleyen genç kadın, durumun görünenden daha kötü olabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Yiyeceklere ulaşımın dahi çok güç olduğunu ve ülkenin genelinde bir kaos yaşandığını bildiren Çimen Xu, herkesin birbirinden kaçtığını aktardı.

Türkiye’ye getirildiklerinde 14 gün karantina altında kalacakları bilgisini tekrarlayan Çimen Xu, “Kendi topraklarımda karantina altına alınmaktan hiç gocunmam, yeter ki kendi topraklarımda olayım. Burası inanın çok zor, sonuçta başka ülkenin vatandaşısınız. Bize birkaç evrak verdiler, onları dolduracağız. Çıkmadan önce de karantinaya alınacağımızın kabul edildiğine dair beyan vermemizi istediler” dedi.

Sözlerine son verirken Türkiye’nin desteklerinin Çin basınında çok güzel tepkilerle karşılandığını aktaran Neslihan Çimen Xu, yetkililere teşekkürlerini dile getirdi. Heyecanlı bekleyiş şu saatlerde hâlâ sürerken sanıyoruz ki herkesin ortak dileği sürecin sorunsuz şekilde atlatılıp vatandaşların sağlıklı biçimde ülkeye getirilmeleri. Konuyla ilgili yeni haberleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.