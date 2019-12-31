Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, THY'nin Boeing 737 MAX kaynaklı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türk Hava Yolları, 13 Mart'tan bu yana uçuşları yasaklanan Boeing 737 MAX uçakları için Boeing ile anlaştı. Boeing ile THY arasındaki uçak krizi nedeniyle zaman zaman ipler kopma noktasına gelse de, İlker Aycı'nın istediği nakit 150 milyon dolarlık tazminat onaylandı.

Ayrıca 75 milyon dolarlık yedek parça ve eğitim gibi zararlar da eklenirse 225 milyon dolarlık önemli bir miktar dün gece saat 01.30'da şirket kasasına girdi. Anlaşmanın en önemli noktalarından biri de, 2019 yılında alınmış ve beklemede olan bütün 737 MAX’ler için yapılan ödemelerin durdurulması oldu.

Türk Hava Yolları, Boeing'den sadece 2019 yılı için 225 milyon dolar tazminat alacak

Türk Hava Yolları, Boeing’in 737 MAX modelinin en büyük müşterilerinden biri ve şirket, halihazırda 75 adet 737 MAX siparişi vermiş durumda. Alınacak tazminat sadece 2019 yılını kapsayacak ve bundan sonra uçaklar uçuncaya kadar olan dönemdeki zarar da ayrıca tahsil edilecek.

THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) teslimatı tamamlanmayan ve yere indirilen Boeing 737 MAX uçaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı." ifadeleri yer aldı.

Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimini, ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağını açıklamıştı. Uçaktaki sorun kaynaklı olarak Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.