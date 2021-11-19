Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün yaptığı açıklamada e-ticarette çok fazla şikayet olduğunu, bu şikayetlerden yola çıkarak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Muş, marketlerdeki denetim eleştirilerine de yanıt verdi.

Koronavirüsün etkisiyle birlikte e-ticaret hacmi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli ölçüde katlanarak arttı. Bu artışla kullanıcı sayısı artarken, e-ticaret sitelerinin üzerindeki yük de haliyle üst seviyelere çıktı. Bugün 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu ve Ticaret Bakanlığı’nın eleştiri ve sorularına yanıt veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, e-ticaret siteleriyle ilgili çok sayıda şikâyet geldiğini açıkladı.

Bakan muş, e-ticaretin kurallı olmasının önemli olduğunu vurgulayarak bu alanda ‘yeni oyuncuların’ girmesine imkân tanıyacak bir ekosistemin oluşmasını istediklerini söyledi. Gelen eleştirilerin çok fazla ürün sattıkları ve komisyon oranları gibi pek çok alanda olduğunu ifade etti. Şikayetlerin her birini değerlendirerek ona uygun bir düzenleme ve çalışma yapmak istediklerini belirtti ve Meclis’e de ihtiyaç doğrultusunda talepte bulunabileceklerini açıkladı.

Marketlerdeki denetim, fiyatlar düşecek demek değil:

Muş, market denetimleriyle ilgili eleştirilere de cevap verdi. Bakan, denetim yaparak fiyatların düşmeyeceğini, denetimin arz talep dengesiyle uyuşmayan bir şey varsa Bakanlık müdahale etsin diye yapıldığını söyledi. Bunun bir örneğinin gramajlar ve etiketlerle ilgili gelen şikayetlerden biri olan etikette 10 lira denen ürün için kasada başka fiyatla karşılaşılması olduğunu belirtti.

Vergi ödememek için yapılan ‘paralel araç ithalatı’:

Bakan Muş, yurt dışından getirilen ve vergiyi atlatmak için birtakım yöntemler kullanılan ‘paralel araç ithalatı’ ile ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Ağırlıklı olarak Yeşilköy gümrüğünden giriş yapıldığını, burayı, yapılan ithalatları ve yapan firmaların tamamını incelediklerini açıkladı. Amaçlarının gelen aracın hem aksesuar özelliklerinin hem de fiyat tespitinin tam yapılmasını sağlamak ve ona göre gümrük vergisi belirlemek olduğunu söyledi.