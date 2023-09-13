Ticaret Bakanlığı'na ait Reklam Kurulu, ilk kez yapay zekâ tarafından oluşturulan reklamları mercek altına aldı. 3 reklamın ChatGPT ile oluşturulduğu ve mevzuata aykırılık içerdiği tespit edildi. Bakanlık, ilgili reklamlara ceza kesti.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler, hayatımızın hemen her alanına hâkim olmaya başladı. Bu bağlamda; artık internet aramalarından tutun da ses ve görüntülere kadar hemen her alanda yapay zekânın etkileri konuşuluyor. Bu durumun farkında olan yetkililer de yapay zekânın risklerine karşı adımlar atıyorlar. Gelen son haberler, Ticaret Bakanlığı'nın da bu durumun farkında olduğunu gözler önüne seriyor.

Ticaret Bakanlığı, ilk kez yapay zekâ ile oluşturulan reklamları inceleme altına aldı. Reklam Kurulu tarafından yapılan inceleme kapsamında, 120 reklamda mevzuata aykırılık tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen reklamlar için de toplamda 12 milyon 231 bin 507 TL idari para cezası uygulanmasına hükmetti. Bakanlık, bunlardan 3 tanesinin ChatGPT ile oluşturulan reklamlardan oluştuğunu duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Reklam Kurulu tarafından incelemesi yapılarak mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 120 dosyaya durdurma cezasının yanında 12.231.507 TL idari para cezası uygulanmıştır."



Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici fiiller ile birlikte gündemine ilk kez yapay zekâ kullanılarak oluşturulan reklamları almış bulunmaktadır.



Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'nun 12 Eylül 2023 tarihli 337 sayılı toplantısında görüşülen 138 dosyadan 120'si mevzuata aykırı bulunarak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12.231.507 TL idari para cezası uygulanmıştır.



"Yapay Zekâ Kullanılarak Oluşturulan Reklamlar İlk Kez Kurul Gündeminde"



Hayatın her alanındaki alışkanlıkları, gündelik yaşamı etkileyen teknolojik ilerlemenin neticesinde, ticari reklamların oluşturulma ve tüketicilere sunulma şekilleri de mecraları da çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Reklam Kurulu tarafından oluşturulma şekli ya da yayımlandığı mecradan bağımsız olarak, Tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, yapay zekâ tarafından oluşturulan bu içerikler incelemeye alınmış bulunmaktadır.



Bu kapsamında 337 sayılı Kurul toplantısında "ChatGPT" isimli yapay zekâ uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır.



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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamına buradan ulaşılabilir.