Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "internet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırılıyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları, son günlerde önemli bir iddiayı gündeme taşıdılar. Bu iddiaya göre internet üzerinden yapılan alışverişlerde uygulanan cayma hakkı, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla iptal edilmişti. Yani vatandaşlar, artık bazı alışverişlerde cayma hakkından faydalanamayacaklardı.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, söz konusu iddialara ilişkin resmî açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı'nın cayma hakkına ilişkin açıklaması şöyle

KAMUOYUNDA YER ALAN İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE BAZI ÜRÜNLER İÇİN CAYMA HAKKININ KALDIRILMASINA YÖNELİK HABERLERE İLİŞKİN DUYURU



Dönem dönem gündeme gelen "internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır .



Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10.08.2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğe göre, 01.01.2026 tarihine dek ertelenmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile cayma hakkına ilişkin tartışmalar son bulmuş oldu. Vatandaş, 1 Ocak 2026 tarihine kadar cayma hakkını düşünmeden internet alışverişi gerçekleştirebilecek.