TikTok, ABD'deki yasağın ertelenmesine rağmen 1 aya yakın süredir uygulama mağazalarında listelenmiyordu. Yetkililerin Google ve Apple'a güvence vermesinin ardından bugün resmen geri döndü.

TikTok, ABD’de bir şirkete satılmamasından dolayı geçen ay yasaklanmıştı. Ancak yeni başkan Donald Trump, göreve gelir gelmez bu yasak için platforma tanınan süreyi 75 gün uzattığını duyurmuştu. Bu da platformun sadece 12 saat civarında ülkede kapalı kalmasına neden olmuştu.

Ancak TikTok’un mobil uygulaması uygulama mağazalarına dönmemişti. Nedeni ise yasağın resmiyette yürürlüğe girmesi nedeniyle ceza yemek istememeleriydi. Bu yüzden 1 aya yakın süredir uygulama mağazalarından TikTok indirilemiyor, sadece telefonunda hâlihazırda yüklü olanlar veya web’den girenler platforma erişebiliyordu.

TikTok, nihayet uygulama mağazalarına döndü

Bugün ABD’li kullanıcıları çok sevindirecek gelişme yaşandı. Platform, resmen App Store ve Google Play üzerinden yeniden listelenmeye başladı. Artık ülkedeki kullanıcılar, mağazalardan uygulamayı indirme imkânına sahipler.

Peki neden bugün geri geldiler? Aslında basit bir nedeni var. Trump, yasağı ertelediği sırada kimseye ceza verilmemesi emrini vermişti. Ancak şirketler buna rağmen geri getirmemişti. Dün ABD’den Başsavcı Pam Bondi, Apple ve Google’a bir mektup gönderdi. Bu mesajda, TikTok yasağının yakın zamanda gerçekleşmeyeceği ve onlara bir ceza verilmeyeceği yazıyordu. Bu güvencenin ardından da şirketler uygulamayı resmen mağazalarına geri getirdi.