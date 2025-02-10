Bir süredir TikTok'u satın alacağına yönelik iddialar ortaya atılan Elon Musk, konuyu net bir cevapla açıklığa kavuşturdu.

Bir süredir Elon Musk'ın TikTok'u satın alabileceğine yönelik iddialara ünlü milyarderden yanıt geldi. Musk, TikTok'u satın alma fikrine pek sıcak bakmadığını söyledi.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile Musk’ın TikTok’u satın alabileceğine dair iddiaları gündeme gelse de Tesla ve SpaceX CEO’su bu ihtimali net bir şekilde reddetti. Musk, TikTok'a bir teklif yapmadığını, hatta platformu kişisel olarak kullanmadığını ve formatına dair bilgisinin bile olmadığını belirtti.

Elon Musk, nadiren şirket satın aldığını söyledi

Musk, nadiren şirket satın aldığını vurgulayarak, X satın alımının bir istisna olduğunu ve genellikle sıfırdan şirket kurmayı tercih ettiğini ifade etti.

TikTok bilmeyenler için uzun süredir ABD hükûmetiyle gergin ilişkiler içerisinde. Çinli şirket ByteDance’in ABD'deki kullanıcı verilerini Çin hükûmetiyle paylaşabileceği iddiaları nedeniyle platform ülkede kısa süreliğine de olsa yasaklanmıştı.

Daha önce MrBeast'in de adı satın alıma dair iddialara karışsa da artık Elon Musk’ın TikTok’u alma ihtimalini listeden eleyebiliriz. Uygulamanın ABD'deki geleceğini ise önümüzdeki süreç gösterecek.