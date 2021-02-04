TikTok uygulamasının Android TV'ler ile uyumlu resmi sürümü, Google Play Store'a eklendi. Böylelikle kullanıcılar, akıllı televizyonlarında TikTok kullanabilecekler. Ancak uygulama şu an için sorunlarla dolu ve bağlantılar, pek çok ülkede çalışmıyor.

Bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok'un Samsung'un akıllı televizyonlarına geleceğinden bahsetmiştik. Bu kezse tüm akıllı televizyon kullanan tüketicileri ilgilendiren bir haberle karşınızdayız. TikTok geliştiricileri, uygulamanın özel bir sürümünü oluşturarak, bu uygulamanın Android TV'lerde çalışmasını sağladılar. Ancak uygulama, şu an için oldukça sorunlu gibi görünüyor.

Samsung'un akıllı televizyonlarına gelen TikTok uygulaması, videolara ve kategorilere kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyordu. Android TV için geliştirilen TikTok uygulamasına baktığımızda da benzer şeyler görüyoruz. Kullanıcılar, ekranın ortasında videoları izlerken, ekranın alt kısmından da içerik kategorisi seçimleri yapabilecekler. Ayrıca kullanıcılar, bu uygulamada hem kendi hem de başkalarının profillerini inceleyebilecekler.

Uygulama, şu an için pek çok bölgede kullanılamıyor

TikTok geliştiricileri, Android TV için geliştirilen uygulamayı Google Play Store üzerinden yayınlamış durumdalar. Ancak uygulamanın bağlantısı, Türkiye'de çalışmıyor. Diğer ülkelerde de benzer haberler gelirken, uygulamanın görüntülenebildiği ülkelerdeki kullanıcılar ise yükleme sırasında hatalarla karşılaştıklarını beyan ediyorlar. Bazı kullanıcılar ise yükleme işleminden sonra hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında hata aldıklarını söylüyorlar.

Eğer uygulamayı Android TV tabanlı televizyonunuzda kullanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi, ilgili bağlantı şimdilik çalışmıyor. TikTok, yaşanan sorunlarla ilgili bir açıklama yapmadı ancak sorunların farkında olduğunu düşünmekteyiz. Android TV kullanıcıları, büyük bir ihtimalle birkaç saat içerisinde, TikTok'u sorunsuzca kullanabilecekler.