Samsung TV'lere TikTok Uygulaması Geliyor

Samsung, TikTok'la yaptığı iş birliği kapsamında sosyal platformun tam ekran uygulamasının, akıllı televizyonlarına getireceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde Avrupa'da satışa sunulacak Sero TV ile başlayacak süreç, sonrasında 2018 ve daha yeni model TV'lere genişletilecek. Ayrıca 2021 yılı itibarıyla da tüm Samsung televizyonlar, TikTok'u çalıştırabilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son yılların en popüler sosyal medya ağlarından TikTok ile bir iş birliği yaptığını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında da TikTok akıllı TV uygulaması, Samsung'un akıllı televizyonlarına gelecek. İlk olarak Samsung Sero TV ile kullanıcılara sunulacak olan uygulama, ilerleyen süreçte 2018-2020 model Samsung televizyonlara yayınlanmaya başlayacak.

Samsung Sero TV, bir yıldan uzun bir süre önce duyurulmuştu. Bu TV'yi benzersiz yapan şey, dikey olarak da kullanılabiliyor oluşuydu. Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki bazı ülkelerde satışa sunulacak televizyon, TikTok uygulaması sayesinde daha da fazla ilgi çekebilir.

TikTok, Samsung Sero TV'de tam uyumlu çalışacak

Edinilen bilgilere göre TikTok'un Samsung televizyonlar için geliştirilen uygulaması, Sero TV'de hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilecek. Bu sayede kullanıcılar için, daha da etkileyici bir deneyim sunulmuş olacak. Bu sayede, TikTok kullanıcıları daha çok "komik" videoları izliyorlar olsalar da kendin yap türündeki videolar da Samsung Sero TV'de en iyi şekilde izlenebilecek. Ayrıca kullanıcılar, TikTok'un mobil uygulamasındaki her işlevselliği, Samsung TV uygulamasında da kullanabilecekler.

Bu arada Samsung, TikTok TV uygulamasının kapsamını da her geçen gün genişletecek. Şirkete göre 2021 yılı itibarıyla piyasaya sürülecek tüm Samsung televizyonlar, TikTok TV uygulamasına sahip olacaklar. Bu sayede kullanıcılar, 2020 yılında dünyanın en çok indirilen uygulamalarından bir tanesine, televizyonlar üzerinden de erişme imkanı yakalamış olacaklar.