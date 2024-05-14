TikTok, mobil uygulamasına ChatGPT entegrasyonu yapmaya hazırlanıyor. Henüz test aşamasındaki özellik, arama sonuçları sayfasında ChatGPT'nin yanıtlarını da sunacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, kullanıcı deneyimini başka bir noktaya taşıyacak önemli bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Henüz test aşamasında olduğu anlaşılan bu özellik, TikTok'un arama sonuçlarında ChatGPT ile üretilmiş sonuçları da göstermesini sağlayacak.

TikTok'un arama sayfasına eklediği yeni özellik, oldukça basit bir çalışma mekanizmasına sahip. Kullanıcının aradığı bir terimle ilgili ChatGPT tarafından oluşturulan yanıtlar, bu sayfanın en üst bölümünde yer alacak. "Öne Çıkanlar" başlığı altında yer alacak açıklamanın hemen altında da konuyla ilgili TikTok videoları bulunacak.

TikTok'un yeni özelliği böyle görünecek

TikTok, "AI Smart Search" olarak isimlendirdiği yeni özellikle ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, bu özelliğin ChatGPT'den güç aldığını ve TikTok algoritmasının bu sonuçları otomatik olarak, kullanıcı girdisine göre sunduğunu söyledi. TikTok, kullanıcılardan geri bildirim toplayacağını da söyledi.

TikTok'un yeni özelliği ile ilgili söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özelliğin ne zaman herkes kullanılabilir olacağı gibi detaylar, henüz bilinmeyen hususlar arasında yer alıyor.