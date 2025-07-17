Sosyal medyanın müzik endüstrisindeki etkisi her geçen gün artıyor. Şarkı yazarları, artık sadece sahne önündeki sanatçılar değil, dijital platformlarda da görünür hale geliyor. Bu kapsamda TikTok, şarkı yazarlarının çalışmalarını öne çıkaracak yeni bir sistem geliştirdi.

TikTok, şarkı yazarlarını sevindirecek iki yeni özellikle karşımıza çıktı. Artık şarkı yazarları, profillerinde kendilerini “şarkı yazarı” olarak gösterebilecek ve yazdıkları şarkıları özel bir sekmede öne çıkarabilecek.

Sosyal medya platformu, bu yeni özellikleri şu anda test aşamasında kullanıma sundu. Kullanıcılar profillerinde “Şarkı Yazarı” etiketi alarak bu unvana sahip olduklarını gösterebilecek. Aynı zamanda yeni eklenen “Şarkı Yazarı Müzik Sekmesi” ile yazdıkları veya ortak yazarlık yaptıkları şarkıları öne çıkarabilecekler.

TikTok, yeni özelliklerini sınırlı sayıda şarkı yazarına açtı

Ancak bu özellikler şimdilik yalnızca belirli sayıda yayıncı ve şarkı yazarı tarafından kullanılabiliyor. Lauren Christy, Toby Gad ve Justin Tranter gibi tanınmış isimler, bu özelliklere ilk erişim sağlayan kullanıcılar arasında yer alıyor.

TikTok ise özellikleri geliştirmeden önce 871 şarkı yazarıyla anket yapıp 18 detaylı görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu araştırmalar sonucunda, şarkı yazarlarının TikTok üzerinden daha kolay keşfedilmesini sağlamak ve gelir elde etme fırsatlarını artırmak amacıyla yeni sistemin tasarlandığı belirtildi. Şirket, TikTok’ta içerik paylaşan tam zamanlı şarkı yazarlarının yüzde 53’ünün aktif olarak platformu kullandığını da paylaştı.

Telif hakları ve gelir paylaşımı tarafında ise mevcut sistem korunuyor. TikTok’ta kullanılan müziklerin tamamı platformda lisans anlaşmaları kapsamında yer alıyor ve içerik üreticileri bu müzikleri videolarında kullanabiliyor. Sanatçılar ise müzikleri kullanıldıkça telif geliri elde ediyor. Bu gelirlerin tutarı, çalışılan müzik dağıtımcısına göre değişiyor.