Ortaya atılan yeni bir iddia, Instagram ve TikTok'un televizyon uygulaması geliştirdiğini öne sürdü. Kullanıcılar, yakında Reels ve TikTok videoları TV'den kaydırmaya başlayabilir.

Instagram ve TikTok, kısa video özellikleriyle şu anda sosyal medya alanındaki en büyük rakipler desek yanlış olmaz. Bu yüzden de sürekli birbirilerinin önüne geçmek için hamle yapıyorlar. Şimdi gelen bilgiler ise iki platformun yepyeni bir yerde kapışmaya başlayabileceğini gösteriyor.

Bu iddia, The Information tarafından ortaya atıldı. Paylaşılan raporda, konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilerde her iki şirketin de televizyon uygulaması piyasaya sürebileceği ifade edildi. Buna göre TikTok ve Instagram, YouTube’un TV tarafındaki sürekli yükselen başarısından ilham alarak böyle bir hamle yapmak istiyor.

TV’den Reels ve TikTok izleyebiliriz!

Uygulamalar üzerinde şu anda çalışıldığı aktarılmış. Buna göre Meta, Instagram’ın TV versiyonunda Reels’e de destek sunmak istiyormuş. TikTok’un zaten kısa video formatını getireceğini düşünürsek telefonlardaki sonsuz kaydırmaların yakında TV’lere geleceğini ve televizyondan Reels, TikTok izlemenin mümkün hâle geleceğini tahmin edebiliriz. Şirketler, özellikle yaşlı kullanıcıları hedefliyormuş.

Maalesef TikTok ve Instagram’ın mobil uygulaması hakkında bilgilerimiz bu kadar. Ekran görüntüleri, çıkış tarihi ve diğer detaylar henüz belli değil. Bir iddia olduğunu, resmî bir açıklama olmadığını da unutmamak gerek. Gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. TV’lerde de TikTok ve Reels izlemeye başlamanın kullanıcılara etkisinin nasıl olacağı da merak konusu.

TikTok'un aslında 2021'de TV'lere yönelik bir uygulama çıkardığını belirtelim. Ancak her yerde ve her cihazda kullanıma sunulmamış ve bu ayın başlarında resmen kapatılmıştı. Muhtemelen şirket, yeni uygulaması için o hizmeti kapattı.