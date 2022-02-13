Skandal akımlar yuvası TikTok, yine garip bir akım ile karşımızda ve tek kötü yanı bu değil. TikTok, insanların 'cinsel ilişkiye girme taklidi' yayın yapma akımına dahil olan videoları kullanıcıların önerilenler sayfasına çıkarıyor.

TikTok yine dünyayı şaşırtmayı başarıyor. Bugüne kadar binlerce saçma sapan akımı barındıran uygulamada bir saçma akım daha başladı. Aslına bakarsanız bu tamamı ile TikTok’un suçu değil, insanların payı daha büyük. TikTok kullanıcıları arasında başlayan akıl almaz bu akım tabii ki ‘normal’ kullanıcılar tarafından da tepki topladı.

Gittikçe katılımcı sayısı büyüyen bu akımda kullanıcılar, cinsel ilişkiye girerken veya cinsel ilişkiye giriyormuş gibi yaparken yayın yapıyorlar. Bazıları bu sırada kitap okuyor (ne alaka biz de anlamadık), bazıları ise gelen bağışları okuyor ve teşekkür ediyor. Kullanıcılar bu duruma fazlasıyla tepkili olsa da akıma dahil olan kullanıcı sayısı da az değil.

İşin garibi bu tarz içerikler TikTok’ta yasak, ancak uygulama kullanıcıların öneri sayfasında bunları çıkarıyor

Asıl problem kullanıcıların bu videoları yayınlaması değil, TikTok’un bu tarz içerikler yasak olduğu halde bunları kullanıcıların önerilenler kısmına çıkarması. Yukarıdaki görselde topluluk kuralları içerisinden bu konuya dair olan kısmı paylaştık ancak anlaşılan o ki TikTok kendi topluluk kurallarına uymada çok da başarılı değil.

TikTok’un kullanıcılarının %25’ini 10 ile 19 yaş arasındaki insanlar oluşturuyor. Bu da özellikle bu yaş grubundaki insanların bu tarz akımlara katılmasını olağan kılıyor. TikTok’un algoritması da bu videolar çok izlendiği için içerikten bağımsız önerilenlere yerleştiriyor. Ancak sadece bu videolar bildirildikten sonra kaldırılma işlemi yapılıyor.

Videoların kaldırılmasına ek olarak TikTok, bu tür içerik yayınlayan kullanıcıların canlı video özelliğini kullanmasını yasaklıyor. Bu videoların önerilenlere çıkması konusunda TikTok’tan henüz resmi bir yanıt da gelmedi.

Akıma gelen bazı tepkileri aşağıda görebilirsiniz

'TikTok'ta sevişiyorken veya seviyormuş gibi yaparken yapılan yayın akımını anlamıyorum??? Çok garip'

'TikTok'taki kızların sevişirken kitap okuduğu yayın yapma trendi ne böyle? Harbi neler oluyor? Her yerdeler.'

'Bu gençliğimize karşı yapılan büyük bir tımarlama tekniği. TikTok'un CEO'ları ne olduğunun gayet farkında ama umursamıyorlar çünkü bundan servet elde ediyorlar.'

'TikTok'ta neler oluyor böyle? Bunların yardıma ihtiyacı var'