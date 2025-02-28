TikTok, masaüstü platformunu yenileyerek tam ekran oyun yayını, Koleksiyonlar ve yüzen oynatıcı gibi yeni özellikleri kullanıma sundu.

TikTok, masaüstü platformu için kapsamlı bir güncelleme duyurdu. Yenilenen arayüz, kullanıcı deneyimini mobil uygulamaya daha yakın hale getirirken, içerik keşfi ve video izleme sürecini daha akıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

TikTok tasarımını baştan aşağı değiştirdi. Yenilenen platformda gezinme çubuğunun konumu değiştirilerek daha sade ve dikkat dağıtmayan bir tasarım sunuluyor. İşte detaylar!

TikTok, oyun yayıncıları için yeni özellikler sunuyor

TikTok masaüstü sürümüne tam ekran oyun yayını desteği eklenirken kullanıcıların videoları farklı kategorilere ayırmasına olanak tanıyan Koleksiyonlar özelliği de duyuruldu. TikTok, mobil uygulamadaki Keşfet sekmesini masaüstüne taşıdı ve Google Chrome için oynatıcı özelliğini kullanıma sundu. Oyun yayıncıları için dikey ve yatay mod desteği de getirilerek içerik üreticilerinin Twitch ve YouTube ile rekabet etmesi kolaylaştırıldı.

Şirket, platformdaki video süresini kademeli olarak artırmaya devam ediyor. İlk başta 15 ila 60 saniye ile sınırlı olan videolar, zaman içinde uzatılarak son olarak 10 dakikaya kadar çıkarıldı. Bunun yanı sıra TikTok, uzun videoların izlenmesini kolaylaştırmak için video kaydırma önizlemeleri ve tam ekran yatay mod gibi yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.