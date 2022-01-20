Instagram, geçtiğimiz gün ücretli abonelik sistemini test etmeye başlamıştı. Şimdi de bir başka popüler sosyal medya platformu TikTok'un da ücretli abonelik sistemini uygulamasına getirmeyi planladığı açıklandı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberde, popüler sosyal medya platformu Instagram’ın içerik üreticileri için planladığı ‘ücretli abonelik’ sisteminin testlerine başladığını aktarmıştık. Sınırlı sayıda kullanıcıda denenmeye başlayan bu özellik sayesinde içerik üreticilerinin aylık bir abonelik ücreti belirleyebileceği; bu sayede de abonelere özel hikâye ve canlı yayınların uygulamaya geleceği ifade edilmişti.

Şimdi de bir başka popüler platform TikTok’un bu tarz bir hamle yapmayı planladığı duyuruldu. The Information tarafından aktarılanlara göre dünyanın en popüler sosyal medya platformu TikTok, Instagram’dan sonra ‘ücretli abonelik’ sistemini test etmeye başladı.

Sistem hakkında pek bir detay paylaşılmadı

Gelen haberlerde TikTok’un, özellik hakkında pek detay paylaşmadığı ifade edildi. Ancak daha önce ‘bahşiş verme’ özelliği sunulan platformda ücretli abonelik sisteminin içerik üreticilerine ‘devamlı gelir’ oluşturabileceğini tahmin etmek zor değil. The Information’a konuşan bir TikTok sözcüsü de yaptığı açıklamalarda, “TikTok, içerik üreticileri için bir abonelik sistemini test ediyor” ifadelerini kullanarak gelen haberleri doğruladı.

Ek olarak bu özelliğin uygulamada bulunan ‘Sizin İçin’ algoritmasını etkileyebileceği ifade ediliyor. Bilindiği üzere bu özellik sayesinde kullanıcılar, belirli içerik üreticilerini takip etmeden içeriklere ulaşabiliyor. Ücretli abonelik sistemiyle de bu özelliğin yenilenebileceği belirtiliyor.

Ayrıca bu haberlerin, Instagram’ın TikTok benzeri Remix özelliğini genişletmesinin ardından geldiğini belirtmek gerek. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Remix özelliğini kullanmak için artık kullanıcıların Reels kullanmasına gerek kalmayacak. Yani platformdaki herhangi bir videoda Remix özelliğini kullanmak mümkün olacak. Üst üste gelen bu haberlerden sonra da Instagram ve TikTok arasındaki yarışın gittikçe kızgınlaşmaya başladığını söylemek yanlış olmaz.