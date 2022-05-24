En büyük sosyal mecralardan birisi olan TikTok, merakla beklenen ücretli abonelik özelliğinin bu hafta kullanıma açılacağını açıkladı. Özellikle birlikte kullanıcılar, sevdikleri içerik üreticilerine aylık belli bir ücret karşılığında abone olabilecekler.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformu TikTok, farklı alanlarda da kendisini göstererek tahtını daha da genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Streamlabs ile ortak olarak gelişmiş canlı yayın özelliklerine sağlam bir göz kırpan şirket, bu yıl başındaysa ücretli abonelik sistemini getirmeye hazırlandığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Aradan geçen sessiz ayların ardından bugün, TikTok’un ücretli abonelik sistemine ilişkin resmi bir paylaşım yapıldı. TikTok, platformda yaptığı paylaşımda içerik üreticilerine yeni bir gelir kapısı oluşturacak ücretli abonelik özelliğinin bu hafta yayınlanacağı açıklandı.

TikTok'a gelecek ücretli abonelik özelliği neler sunacak?

TikTok’a gelecek yeni özellikle birlikte TikTok kullanıcıları, desteklemek istedikleri içerik üreticilerine aylık belli bir ücret karşılığında abone olabilecekler. Aylık abonelikle birlikte YouTube ve Twitch gibi platformlarda olduğu gibi kullanıcılar, abonelere özel sohbet, emote’lar ve rozetler gibi pek çok özelliğe sahip olacak.

Fakat tüm bu özelliklerin yanı sıra diğer platformlardan farklı olarak kullanıcılar, canlı yayın sırasında içerik üreticilerinin kameralarını da kontrol edebilecekler. Aynı şekilde içerik üreticileri, abonelerine özel şekilde canlı yayın odalarını kişiselleştirebilecekler.

İçerik üreticilerinin ücretli abonelik özelliğinden faydalanması için neler gerekiyor?

TikTok tarafından paylaşılan bilgilere göre ücretli abonelik özelliğini aktifleştirmek isteyen içerik üreticileri 18 yaşından büyük olmak zorunda. Bununla birlikte bu içerikten faydalanmak isteyenlerin en az 1.000 takipçiye sahip olması gerekiyor.

Özellik, 26 Mayıs’tan itibaren TikTok’ta kullanılabilir olacak. Özellikten şu anlık yalnızca TikTok davetiyle kabul edilen içerik üreticileri faydalanabilecek.