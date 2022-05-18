TikTok, içerik üreticilerini hem daha iyi videolar çekmeye teşvik edecek hem de daha çok para kazanmalarına olanak sağlayacak ilk reklam ürünü 'TikTok Pulse' özelliğini duyurdu.

Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte büyük birçoğumuz telefonlarımıza ve sosyal medyaya bağımlı bir hale geldik. Ya da en azından vakit geçirmeyi seviyoruz diyelim. TikTok ve Instagram gibi platformlarda birbirinden eğlenceli videoları aşağı kaydırmak ve sonsuz bir döngüye girmek çoğu zaman oldukça eğlenceli oluyor.

Kimileri de izlediğimiz bu videolarda ürün tanıtımı yaparak oldukça yüksek rakamlar kazanabiliyor. TikTok da yeni bir reklam ürününü tanıtarak, içerik üreticisi ve 1000 takipçisi olan herkesin reklamlardan para kazandıracak özelliğini duyurdu. YouTube içeriklerine benzer bir stratejiye geçeceklerini açıklayan şirket, içerik üreticilerin kazandıkları miktarı artırmayı planlıyor.

Markalar 'en iyi videolara' özel reklamlar verebilecek

TikTok tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan bir blog yazısında ‘TikTok Pulse’ adı verilen yeni bir özellikten bahsedildi. Yazıda TikTok'ta çekilen 'en iyi videoların' reklamların yanında görünmesine olanak sağlanacağından bahsediliyordu. Yani markaların platformlarda yayınlanan reklamları, bir nevi bizim de reklamımızı yapacak.

Peki bu içerik üreticilerin gelirlerini nasıl mı etkileyecek? Şöyle ki; içerik üreticilerinin videoları en iyi videolar arasında yerini alırsa, yanında yayınlandığı reklamın gelirlerinin bir kısmı içerik üreticilerine aktarılacak. TikTok, bugün yaptığı duyuruyla özelliğin kullanıma açıldığını resmen duyurdu. Özelliğin ilk olarak Amerika'da kullanıma sunulması ve ardından tüm dünyaya yayılması planlanıyordu. Bu sebeple özellik henüz sizde aktif değilse de yakında aktif olacaktır.

Peki özellikten nasıl yararlanabilirsiniz?

Öncelikle biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi; videolarınızın platformdaki en iyi videolar arasında '%4'lük' bir kesimde yer alması gerekiyor. Ancak bunun için de bazı koşullar var. En az 1000 takipçisi olanlar, 'Markalı Görev'e katılmaya hak kazanıyor ve videoları uygun sıralamada yer alırsa, gelir elde edebiliyor.

Bununla birlikte 'TikTok Pulse' adı verilen programın ilk aşamasına sadece takipçi sayısı 100.000 ve üzeri olan kullanıcılar katılmaya hak kazanabiliyor. Şimdilik 1000 takipçi sayısına sahip kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

TikTok, bu yeni özelliğiyle içerik üreticisi sayısını da bir hayli artırabilir. İçerik üretmek isteyen kişiler için oldukça teşvik edici bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak özelliğin nasıl çalıştığı ve gelirleri nasıl olacağıyla ilgili fazla bir detay yok. İlerleyen günlerde konuyla ilgili detaylar gelirse, tekrar sizlerle paylaşıyor olacağız.