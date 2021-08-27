Matt Navarra, TikTok'un üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği açığa çıkardı. Bu özellik, kullanıcıların platforma 5 dakikalık bir video yükleyebileceğini ortaya koyuyor. TikTok'ta yer alan bir video ise yaklaşan özelliğin çok daha uzun süreye imkan tanıyabileceğini gözler önüne seriyor.

Son yılların tartışmasız en popüler sosyal medya platformu haline gelen TikTok, mobil uygulama üzerinde sürekli değişiklik yapıyor. Bu değişiklikler, özellikle de son dönemlerde çekilen videoların sürelerinin uzatılabilmesi ile ilgili. Yayınlandığı ilk dönemlerde yalnızca 15 saniye uzunluğunda videolara izin veren platform, bir süre önce 30 saniyeye yükselttiği sınırı, temmuz ayı içerisinde de 3 dakikaya kadar uzatmıştı.

Şimdiyse TikTok'un yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Mobil uygulamalar üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen Matt Navarra, platformun üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği duyurdu. Navarra tarafından yapılan açıklamalara göre TikTok, yakın bir gelecekte 5 dakikaya kadar videolar çekilmesine imkan tanıyacak.

TikTok, dünya genelindeki kullanıcılarına bir uyarı göndermeye hazırlanıyor

Navarra tarafından yapılan açıklamalara göre kısıtlı bir kullanıcı kitlesi, TikTok'a 5 dakikaya kadar uzunlukta olan videolar yükleyebileceklerinden bahseden bir bildirim görmeye başladılar. Yakın bir gelecekte tüm kullanıcıların görmeye başlayacağı düşünülen bildirim, platformdaki video süresini resmi olarak 5 dakikaya kadar çıkarmış olacak.

TikTok'taki süre sınırı, 5 dakikanın da üzerine çıkabilir

Matt Navarra'nın açığa çıkardığı tweet 5 dakikalık videolara ilişkin bir bildirimden ibaret olsa da kullanıcılar, çok daha uzun videoları platforma yükleyebilecekler gibi görünüyor. Bir kullanıcının denk geldiği bir TikTok videosu, 7 dakikadan daha uzun bir süreye sahip. Bu da TikTok'un aslında Instagram'ın IGTV benzeri bir özelliği üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Ancak TikTok, şu an için bu özelliklerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

TikTok'ta yer alan ve 7 dakikadan daha uzun olan video şöyle;