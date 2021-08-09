2020 yılı için küresel olarak gerçekleştirilen mobil uygulama indirme araştırmasının sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmaya göre en çok indirilen mobil uygulama TikTok oldu. Bu sonuç ile geçtiğimiz yıl dördüncü sırada olan TikTok, geçen yılın şampiyonu Messenger'ı koltuğundan etmiş oldu.

Nikkei Asia, 2020 yılına ilişkin küresel mobil uygulama indirme anketinin sonuçlarını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, geçtiğimiz yılın en çok indirilen mobil uygulamasının TikTok olduğu ortaya çıktı. İstatistikler, bu durumun TikTok için bir ilk olduğunu gözler önüne sererken kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarının da değişmekte olduğunun açık bir göstergesi konumunda.

Küresel çapta yapılan anket, 2020'nin en çok indirilen ikinci uygulamasının Facebook olduğunu gözler önüne seriyor. Üçüncü sırada WhatsApp, dördüncü sırada Instagram ve beşinci sırada da Facebook Messenger yer alıyor. Burada Facebook Messenger'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Zira 2019 yılında en çok indirilen mobil uygulama olan Facebook Messenger, bir yılda dört sıra birden geriledi. Sektör uzmanları, kullanıcı verilerinin işlenme yöntemlerinin kullanıcıların uygulama indirirken önemsedikleri kriterlerin başında geldiklerini söylüyorlar.

2020 yılında en çok indirilen mobil uygulamalar

TikTok (2019'da 4. sıradaydı)

(2019'da 4. sıradaydı) Facebook (2019'da 2. sıradaydı)

(2019'da 2. sıradaydı) WhatsApp (2019'da 3. sıradaydı)

(2019'da 3. sıradaydı) Instagram (2019'da 5. sıradaydı)

(2019'da 5. sıradaydı) Facebook Messenger (2019'da 1. sıradaydı)

(2019'da 1. sıradaydı) Snapchat (2019'da 7. sıradaydı)

(2019'da 7. sıradaydı) Telegram (2019'da 8. sıradaydı)

(2019'da 8. sıradaydı) Likee (2019'da 6. sıradaydı)

(2019'da 6. sıradaydı) Pinterest (2019'da 11. sıradaydı)

(2019'da 11. sıradaydı) Twitter (2019'da 9. sıradaydı)

2020'nin en çok indirilen mobil uygulamalarına baktığımızda, Facebook ve WhatsApp'ın sıralamadaki yerlerini koruduklarına şahitlik ediyoruz. Snapchat, Telegram ve Pinterest'in daha da popülerleştiği 2020 yılında kan kaybeden uygulamalar ise Facebook Messenger'a ek olarak Likee ve Twitter olarak karşımıza çıkıyor.