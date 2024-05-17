TikTok, video süresini uzatmak için yeniden kolları sıvadı. Şirket bu kez, 1 saate kadar olan videoları test etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu özelliğin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı belli değil.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, kademeli olarak video sürelerini uzatıyor. Hâl böyle olunca kullanıcılar, daha uzun videolar yükleyebiliyorlar. Gelen son haberler, TikTok'un video süresini uzatmak için yeniden çalışmaya başladığını gösteriyor.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan şirket, maksimum video uzunluğunun 60 dakika olması için çalışmalara başladığını açıkladı. Henüz test aşamasında olduğu belirtilen yeni özellik, TikTok'un artık iyiden iyiye YouTube'a rakip olmaya başlayacağının açık bir göstergesi.

Yeni değişikliğin kullanıcıya ne zaman ulaşacağı belli değil

TikTok, yeni özelliği test ettiğini söylemiş olsa da bunun ne zaman kullanıcılara ulaşacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Açık konuşmak gerekirse 1 saatlik videolar, kolay kolay gelecek gibi görünmüyor. Zira hâlihazırda yüklenebilen maksimum video süresi 10 dakika. Oysa şirket, bu yılın başlarında bazı içerik üreticilerle bir test süreci yürütmüş, 30 dakikalık içerikleri test etmişti.

TikTok, sosyal medyanın genel seyrini değiştirdi. Sosyal medyanın dikey video dönemi, TikTok'un hayatımıza girmesi ile başladı. Ancak şirket, YouTube'u ciddi bir rakip olarak görüyor ve bugün geldiğimiz noktada bu rekabet, iyiden iyiye kızışmış durumda. Bakalım gelecekte neler olacak...