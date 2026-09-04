TikTok, yorumlar için büyük bir güncelleme yayımladı. Sesli yorum yapma, anketler, çoklu fotoğraf ekleme gibi yepyeni özellikler var.

Kısa dikey video formatıyla sosyal medyada devrim yaratan TikTok, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikleri bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise platformdaki yorumlara kullanıcıları çok sevindirecek yenilikler geldi.

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Artık yorumlarda sesli yorumlar paylaşmak mümkün olacak. Bunun dışında anketler, çoklu fotoğraflar ve hareketli görsel desteğinin eklendiğini göreceğiz. Bu adımla, kullanıcıların video altında yalnızca hızlı bir geri bildirim bırakıp geçmesi yerine yorum alanını mesajlaşma uygulamalarındaki gibi vakit geçirilen bir topluluk merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

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60 saniyelik sesli yorum bırakabileceksiniz, 9 adet fotoğraf ekleyebileceksiniz

TikTok yaptığı açıklamada, ses ve müziğin kurulduğu ilk günden itibaren platformun ruhunu şekillendirdiğini belirterek aynı enerjiyi yorum alanına taşımak istediklerini vurguladı. Yayınlanan yeni güncelleme, yorum yazma alışkanlığını metin tabanlı olmaktan çıkarıp çok boyutlu bir iletişim alanına evriltecek.

Sesli yorum bırakmak isteyen kullanıcılar, yorum kutusunda beliren mikrofon simgesine dokunarak 60 saniyeye kadar ses kaydı yapabilecek. Paylaşılan sesli notlar yayınlandıktan sonra platformdaki herkes tarafından dokunularak dinlenebiliyor. Ancak bu özellik tüm kullanıcılara açık olmayacak. Sesli yorum gönderme yetkisi küresel çapta önümüzdeki bir ay içinde yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.

Sesli içeriklerin moderasyonu konusunda bir TikTok sözcüsü, sesli mesajların da platformun mevcut kurallarına tabi olduğunu açıkladı. İhlal içerenleri tespit edip kaldırmak için insan moderatörlerin yanı sıra konuşmayı metne dökme teknolojisini içeren otomatik denetim araçlarını bir arada kullanılacağı belirtildi.

Anketlerden de bahsedelim. Önceden yalnızca kısıtlı bir kullanıcı kitlesinde test edilen yorum anketleri artık küresel olarak erişime açıldı. İçerik üreticileri, takipçilerine bir sonraki video fikrini sormak, kıyafet seçimi yaptırmak veya ne pişireceklerine karar vermek için 5 seçeneğe kadar anket oluşturup süre sınırı belirleyebilecek.

Bunun dışında daha önce tek bir yorumda yalnızca bir adet fotoğraf paylaşılmasına izin verilirken artık bir karusel tarzı çoklu fotoğraf ekleyerek yorum yapmak mümkün olacak. 9 adede kadar eklenebileceği belirtilmiş. Son olarak Live Photo olarak adlandırılan hareketli görselleri de yorum olarak kullanabileceksiniz. Tüm bu özellikler 1 ay içinde herkese gelmiş olacak.