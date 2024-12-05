Tilkiler aslında çok da dikkatli incelediğimiz canlılardan değil öyle değil mi? Belki de onlara dair bildiğimiz tek bilgi, kurnaz olmaları. Ancak bu hayvanlar, oldukça şaşırtıcı özelliklere sahip.

Çevikler, cesurlar, korkusuzlar, hızlılar, yalnızlar ancak bir o kadar da arkadaş canlısı olma eğilimindedirler.

Peki tilkiler daha farklı hangi özelliklere sahipler?

1. Tilkilerin, kedilerle birçok ortak noktası vardır.

Bu hayvanlar, tıpkı bir kedi gibi güneş battıktan sonra aktiftir. Sahip oldukları dikey yönelimli göz bebekleri, loş ışıkta görebilmelerine, avlarını takip edebilmelerine ve üzerlerine atlamalarına olanak sağlar.

Tilkilerin kediye benzer bıyıkları ve dilinde dikenleri vardır. Onlar, ayak parmaklarında yürürler, yarı geri çekilebilir pençeleri vardır ve bir kedi gibi dallarda uyuyabilirler.

2. Tilkiler, oldukça iyi ebeveynlik yaparlar.

Tilki yavruları kör olarak doğar ve doğumdan 9 gün sonrasına kadar gözlerini açamazlar. Bu süre zarfında yavru ile dişi tilki inlerinde beklerken erkek tilki, onlara yiyecek taşır.

Tilkiler, 7 aylık olana dek ebeveynleriyle yaşarlar. Bu durumda dişi tilkiler, yavrularını çevreden gelecek olası tehlikelere karşı korurlar.

3. Tilki yavrularının aralarındaki oyun, bazen şiddete dönüşebilir.

Tilkiler kendi aralarında ve diğer hayvanlarla oynarlar. Fakat bu oyun, aynı zamanda sosyal hiyerarşinin kurulmasını sağlar ve oldukça erken yaşlarda başlar. Tilkilerin hakimiyet mücadelesi, neredeyse yürümeye başlar başlamaz başlar.

Aralarındaki oyunlar bazen acımasız olabilir hatta ölümcül bile olabilir. Garip bir şekilde bu sosyal hiyerarşi mücadelesi sırasında bir tilki, yuvadan asla ayrılmaz ve o bölgeyi korur.

4. Tilkilerin kürkleri, birçok farklı renkte olabilir.

Örneğin Arctic tilkilerinin kürkü, mevsimlere göre renk değiştirir. Bu değişim, mavi ve beyaz arasında gidip gelir. Beyaz renkli tilkiler, aslında kahverengi veya gridir ancak kar yağdığında beyaza dönerler.

Rengi maviye dönen tilkiler ise yılın büyük bir kısmında koyu gri ya da kahverengidir. Ayrıca gri veya siyah çizgilere sahip beyaz renkli mermer tilki, sırtında lekeler bulunan kırmızı renkli çapra tilki ve pembe burnu olan pembe şampanya tilkisi gibi türler de vardır.

5. Tilkileri evcilleştirmek mümkündür.

Tilkiler, her ne kadar vahşi hayvanlar kategorisinde yer alsa da onların evcilleştirilmiş örnekleri de vardır. Evcilleştirilmek istenen tilki, doğumundan itibaren uysal olacak şekilde yetiştirilmelidir.

Onlar meraklıdırlar ve tıpkı bir Jack Russel teriyer gibi yüksek enerjili ve her şeye karışma eğilimindedirler.

6. Tilkiler, birbirinden farklı sesler çıkarabilir.

Bu hayvanlar, yapılan araştırmalara göre neredeyse 40 farklı ses çıkarır. Fakat en ürkütücü olanı, şüphesiz çiftleşme mevsimlerinde gecenin bir vakti sıklıkla duyulan çığlıklardır.

7. Tilkiler, inanılmaz hızlı canlılardır.

Ortalama olarak bir tilki, saatte 50 kilometreden fazla bir hızla koşabilir. Ayrıca bir metreden fazla bir yüksekliğe de sıçrayabilir. Öyle ki oldukça dayanıklı olduğu bilinen bu canlıların, Norveç’ten Kanada’ya 4 bin kilometre yürüdüğü bile gözlemlenmiştir.

8. Tilkiler, ciddi anlamda kurnaz hayvanlardır.

Çünkü onlar gececi hayvanlardır ve bir kümese girmek istediklerinde en uygun zamanı kollarlar. Köpeklerden kaçmak için kendilerince bazı taktikler geliştirmişlerdir. Ek olarak istedikleri zaman ölü taklidi yapıp, av olmaktan kurtulabilirler.

İlginizi çekebilir: