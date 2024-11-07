Küçük köpeklerin, büyük köpeklere oranla çok daha uzun yaşadığını mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. Peki diğer tüm canlılarda büyük olan daha uzun yaşarken söz konusu köpekler olduğunda neden küçük olan kazanır?

Bu işte bir terslik var gibi gözüküyor. Genel itibarıyla çoğu hayvana baktığımızda büyük olanlar daha dayanıklı ve daha uzun ömürlüdür.

Peki köpeklerde neden tam tersidir?

Aslında bu durumun birçok sebebi olabilir.

Örneğin büyük köpekler, kısa sürede çok fazla büyür. Bu da vücut hücreleriyle reaksiyona giren ve onlara zarar veren dengesiz atomların yani serbest radikallerin aktivitelerinin arttığı anlamına gelir.

Örneğin bir Danua cinsi köpek, doğumundan bir yıl sonra doğum ağırlığının neredeyse 100 katına ulaşır. Ancak bir Jack Russel Terrier’de durum bundan çok farklıdır.

American Naturalist’te 2013’te yapılan bir araştırmaya göre, büyük köpekler hızlandırılmış bir tempoda yaşlanır. Bu da yaşamlarının hızlı bir şekilde sona ermesine neden olur.

Sebepler bunlarla sınırlı değil.

Ayrıca American Kennel Club’a göre büyük köpekler, hızlı büyümeleri, kas-iskelet ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi belirli sağlık sorunları sebebiyle kansere daha yakındır. Aslında bu durum, seçici üremenin olumsuz etkilerini bizlere gösterir niteliktedir.

Fakat tüm bunlara rağmen köpeklerin yaşam süresinde, beslenmenin ve bakımın oldukça önemli olduğunu söylemeden geçmeyelim. İyi bir bakım ve düzenli veteriner ziyaretleri, köpeğinizin ömrünü olabildiğince uzatacaktır.

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