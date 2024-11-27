Kediler Neden Birbirlerinin Boyunlarını Isırırlar? (Düşman Oldukları İçin Değil!)

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Evinizdeki patili dostların veya sokakta gördüğünüz kedilerin, birbirlerinin boynunu ısırdığına mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Peki bunun sebebi nedir?

"Kediler neden birbirlerinin boynunu ısırır?" "Bu davranış, onların birbirine düşman olduğu anlamına mı gelir?" "Ya da bu durum, her zaman tehlikeli midir?"

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Boyun ısırma, birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilen yaygın bir davranıştır.

kedi

İzlemesi oldukça endişe verici olsa da aslında bu hareketin olumlu tarafları da vardır. Çünkü tüm boyun ısırmalar, yaralanmayla sonuçlanmaz ve bu, kedi iletişiminin önemli bir parçasıdır.

İlk olarak erkekler kediler, çiftleşme esnasında dişilerin boyunlarını ısırabilir. Bunun amacı, dişi kediyi hareketsiz bırakmaktır. Ayrıca boyun ısırma, dişi üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve dişinin dönüp erkeğe saldırmasının önüne geçer. 

Yine yavru kediler, aileleriyle ve diğer kedilerle oynamayı çok severler.

kedi

Bu esnada birbirlerinin boynunu ısırdıklarında, aynı zamanda atlayıp yuvarlanırlar ki bu da heyecan vericidir ve oyunun bir parçasıdır. Boynu ısırılan kedi, neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair anında geri bildirim alır ve bu da onun öğrenme sürecini eğlenceli hâle getirir.

Öte yandan bir kedinin bölgesi, başka bir kedininkiyle çakışıyorsa buna itiraz söz konusu olur. Erkek kediler birbirlerinin boynunu ısırdığında, bölge yarışı başlamış demektir ve ısırma hareketini yapan kedi, diğer kedi üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyordur.

Ayrıca kediler, avlarını olabildiğince hızlı şekilde hareketsiz hâle getirmek üzere programlanmış canlılardır.

kedi

Bu noktada hedeflerinin boynunu ısırmak da oldukça etkili olur. Kediler, gözlerine kestirdikleri avın boynuna sarılarak, onu kuvvetsiz bırakır. 

Özetle kedilerin birbirlerinin boyunlarını ısırma davranışlarının arkasında birçok sebep vardır. Bu kimi zaman çiftleşme hedefiyle olurken kimi zaman ise avlarını etkisiz hâle getirmek ve birbirleriyle rekabet etmek amaçlıdır. 

Kaynaklar: Cats, Catster

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