Geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone 13 modellerini tanıtan Apple CEO'su Tim Cook, görenleri hayran bırakacak devasa büyüklükte bir malikane satın aldı. Cook'un Güney Kaliforniya'da son derece özel bir yerleşim yeri olan La Quinta'da yer alan bu malikane için ödediği para ise tam olarak 10,1 milyon dolar.

Apple CEO'su Tim Cook'un sahip olduğu servet ve Apple'dan aldığı paralar, uzun bir zamandır tartışmalara yol açıyordu. Geçtiğimiz ay 10 yıldır CEO'luk görevini başarılı bir şekilde yürüttüğü için Apple'dan 750 milyon dolar prim alan Cook, parasının minik bir kısmıyla kendisine devasa bir malikane satın aldı.

Malikanesini Güney Kaliforniya La Quinta'da dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı yer olarak bilinen Madison Club'dan satın almayı seçen Cook'un yeni, tam olarak 9 bin 956 metrekare. Yaklaşık bir dönümlük arazi üzerine inşa edilen malikanede beş yatak odası ve altı banyo bulunuyor.

Cook'un yakınında Phil Knight ve Cindy Crawford gibi isimler yaşıyor

Tim Cook'un yeni komşularının en az kendisi kadar ünlü olduğunu söyleyebiliriz. Milyonlarca dolarlık malikanelerde yaşayan insanların arasında Kim Kardashian, Kris Jenner, Nike'ın kurucusu Phil Knight ve dünyaca ünlü yıldız Cindy Crawford bulunuyor.

Ünlü CEO'nun yeni malikanesine ne kadar para ödediği konusunda bazı farklı görüşler bulunuyor. Kamuya açık kayıtlar Cook'un bu malikane için 9,1 milyon dolar ödediğini gösterirken ABD'nin emlak verileri 10,1 milyon dolar ödediğini belirtiyor. Ödediği fiyat ne olursa olsun, Cook'un sadece prim olarak aldığı 750 milyon dolar bile bu malikanelerden koleksiyon yapabileceğini gösteriyor.

Tim Cook'un yeni malikanesinden görüntüler: