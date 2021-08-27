Apple, 10 yıldır CEO'luk görevini sürdüren Tim Cook'a 750 milyon dolar değerinde prim verdi. Hedeflerin tutturulması ve şirketin hisse senetlerinin değerlenmesi üzerine verilen prim, Tim Cook'a hisse senedi olarak teslim edildi. Apple, bu prim için 5 milyon lot hisseyi Tim Cook'a devretti.

10 yıldan beri Apple'daki CEO'luk görevini başarıyla yürüten Tim Cook, şirketten etkileyici düzeyde bir prim aldı. Apple'ın başına geçtiği dönemlerde 13 dolar olan lot başı hisse fiyatını 147 dolara kadar yükseltmeyi başaran Cook, geçtiğimiz 3 yıldaki hisse yükselişleri de baz alınarak 750 milyon dolarlık bir prim ödülünün sahibi oldu. Apple, Cook'un primini hisse senetleri karşılığında ödedi. Yapılan açıklamalara göre Apple, 5 milyon lot hisseyi Cook'a devretti.

Bloomberg'in haberine göre Tim Cook'a verilen prim, Stock and Poor's 500 endeksinde yüksek başarı elde edilmesinin bir sonucu olarak da ortaya çıktı. Tim Cook ile Apple arasındaki anlaşmaya göre endekste yer alan şirketlerin en az üçte ikisinden iyi durumda olunması gerekiyordu ve Tim Cook, Apple'ı bu noktaya rahatlıkla taşıyabildi.

Apple ile Tim Cook, 2026 yılına geçerli olacak yeni bir pazarlık sürdürüyor

Apple, piyasaya sürdüğü kimi ürünlerle eleştiriliyor olsa da Tim Cook döneminde yaşananları gözardı etmemek gerekiyor. Örneğin Apple; Tim Cook'un CEO olduğu dönemde 2 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşan ilk ABD menşeli şirket oldu. 2020 yılında gerçekleşen bu tarihi olay, dikkat çeken de bir hususa sahip. Öyle ki Apple, 2018 yılında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Yalnızca 2 yıl, Apple'ın 1 milyar dolar daha değerlenmesine yol açtı. Üstelik Tim Cook ile Apple'ın yeni bir pazarlık yapmaya başladığı, bu pazarlığın 2026 yılına kadar olacak hedefleri belirleyeceği ifade ediliyor.

Şu ana kadar Tim Cook'un Apple'a kazandırdıklarından bahsettik ancak Apple'ın Tim Cook'a kazandırdıkları da hiç az değil. Cook, Apple'da yaptığı yöneticilik görevi sayesinde geçen yıl, milyarderler listesine girmeyi başardı. O dönemlerde yapılan açıklamalarda, Tim Cook'un mal varlığının 1,4 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Cook'un aldığı prim, en zenginler listesindeki yerini önemli ölçüde etkileyebilecek düzeyde.