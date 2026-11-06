Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Made in EU" Düzenlemesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Made in EU" düzenlemesinde Türk ürünlerinin AB menşeli ürünlerle eşdeğer tutulmasının ortak menfaat olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da gerçekleştirilen 17. Boğaziçi Zirvesi’nde sanayi, ticaret ve uluslararası iş birliklerine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

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Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) ev sahipliğinde düzenlenen zirvede konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin mevcut potansiyelinin çok üzerinde bir üretim gücüne sahip olduğuna dikkat çekerek Avrupa Birliği ile yürütülen ticari ilişkilere vurgu yaptı.

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Ortak menfaat ve rekabet gücü vurgusu

Avrupa Birliği tarafından hazırlıkları sürdürülen “Made in EU” düzenlemesine değinen Bakan Kacır, Türkiye menşeli ürünlerin AB menşeli ürünlerle eşdeğer tutulmasının her iki tarafın da ortak çıkarına olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Avrupa’nın küresel rekabet gücünü koruyabilmesinin ve artırmasının yolunun Türkiye ile var olan sanayi, teknoloji ve ticaret ortaklığını derinleştirmekten geçtiğini Avrupalı muhataplarına düzenli olarak aktardıklarını ifade etti.

Türkiye’ye güvenen yatırımcıların her koşulda desteklenmeye devam edeceğinin altını çizen Bakan Kacır, sanayide yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hız kesmeden süreceğini dile getirdi. Katma değerli üretimin büyütüleceğini ve ihracat pazarlarının çeşitlendirileceğini vurgulayan Bakan, Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecek adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.