Tim Cook'tan Steve Jobs Açıklaması: Yıllarca Bunu Tartıştık!

Tim Cook, Apple'ın önceki CEO'su Steve Jobs'la ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, iki CEO arasındaki en sert tartışmanın neden kaynaklandığı anlatıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın başındaki isim olan Tim Cook, geçtiğimiz hafta "Code 2022" etkinliklerine katılmış ve bu etkinlikler kapsamında dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Kendisiyle konuşan bir gazeteciye "Annene iPhone Al" diyen Cook, o sözleriyle dikkat çekmişti. Şimdiyse aynı etkinlikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tim Cook, Code 2022 etkinliği kapsamında Apple'ı Apple yapan isim olan Steve Jobs'la ilgili konuştuğu da ortaya çıktı. Cook, o açıklamalarında Steve Jobs ile anlaşamadığı bir numaralı konuyu açıkladı. Gelin iki dev isim arasında yaşanan en sert tartışmanın ne olduğuna hep birlikte bakalım.

İki CEO, iPhone'ların satış stratejisi konusunda çatışıp durmuş!

Tim Cook'un açıklamasına göre; Apple'ın patronları, en çok da iPhone'ların satış stratejileri noktasında çatışma yaşıyormuş. Bu bağlamda; Tim Cook'a göre sübvansiyon yoluna gidilmesi gerekiyordu. Bu satış stratejisine göre mobil operatör şirketleri, satacakları iPhone'lar için Apple'a ön ödeme yapacaklardı. Apple, bu sistemde peşin parayla çalışacak, telefonların sonraki süreçte satılıp satılmayacağını pek de umursamayacaktı.

Steve Jobs'a göre ise bu strateji pek de başarılı olmayacaktı. Rahmetliye göre Apple, mobil operatörlerin iPhone satışlarından elde ettiği gelirin bir bölümünü, her ay düzenli olarak almalıydı. "Onun yolu daha yaratıcı ve farklıydı." diyen Tim Cook, bu tartışmaların yıllarca devam ettiğini belirtti. Peki kim kazandı? Kim haklıydı?

Apple, önce Steve Jobs'ın yöntemini kullandı!

Tim Cook'a göre Apple, önceki dönemlerde Steve Jobs'ın tavsiye ettiği satış stratejisini tercih etti. Bu stratejinin hem Apple'ın hem de iPhone'ların büyümesine katkıda bulunduğunu söyleyen Cook, sonraki yıllarda ise kendi stratejisinin hayata geçtiğini söyledi.

Peki bu tartışmanın kazananı kimdi?

Tim Cook'un açıklamalarını yorumladığımızda, bu tartışmanın bir kazananı olmadığını görüyoruz. Zira Steve Jobs'ın çalışmaları ve zekasıyla sektördeki en önemli isimlerden bir tanesi olmayı başaran Apple, Tim Cook döneminde de büyük işler yaptı ve sektördeki yerini garanti altına aldı...

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