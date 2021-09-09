Time Out Dergisi, 'Dünyanın En İyi 37 Şehrini' Açıkladı

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini belirledi. Listenin zirvesinde ABD'nin rüya şehirlerinden San Francisco yer alırken İstanbul da sıralamada kendine yer buldu.

Kendisini dünyanın yaşam kılavuzu olarak lanse eden İngiltere merkezli popüler dergi Time Out, dünyanın en iyi şehirlerini araştırdı. 37 kentin sıralandığı araştırma kapsamında şehirlerin yaşam koşulları, ilerleme durumları ve sürdürülebilirlik projeleri gibi özelliklerine bakıldı. Belirlenen liste daha sonra, kullanıcı ve Time Out editörlerinin anketine bırakıldı.

Time Out'un oluşturduğu sıralama, aslında herkesin bildiği şehirlerden oluşuyor. Bu bağlamda Sidney'den New York'a, İstanbul'dan Pekin'e kadar 37 kent, sıralamada kendisine yer bulabildi. Birincinin San Francisco olarak karşımıza çıktığı çalışmada, Amsterdam, Manchester, Kopenhag ve New York, sırasıyla en iyi 5 şehir oldu. İstanbul ise sıralamanın 36. sırasında yer alıyor.

Time Out'a göre dünyanın en iyi 37 kenti