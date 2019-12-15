Günümüzde arkadaşlıklar ve ilişkileri internet ortamına taşıyan birçok uygulama bulunuyor ve bunlar arasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Harvard Üniversitesi'nden bir genetik bilimci ise bu uygulamalardaki eşleşme sisteminde çığır açacak bir fikirle ortaya çıktı. Gelin insanları DNA'larına göre eşleştiren Tinder benzeri uygulamaya yakından bakalım.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve insanların internet üzerinden arkadaşlık kurma fikrine ısınmasıyla birlikte birçok farklı çöpçatanlık uygulaması geliştirildi. Bu uygulamalarda farklı temeller üzerine kurulu olan eşleşme sistemleri, kullanıcıları birbiriyle iletişime geçiren sistemler hâline geldi. Peki bu eşleşme sistemlerine DNA parametresi katılırsa ne olur?

Bu ilginç soruyu kendine soran Harvard Üniversitesi'nden genetik bilimci George Church, insanları DNA'larına göre eşleştiren bir uygulama geliştirmek istediğini açıkladı. 65 yaşındaki genetik bilimci, bu uygulamayla birlikte genetik hastalıkların kuşaktan kuşağa geçmesinin önüne geçilebileceğini de dile getirdi.

DNA temelli çöpçatanlık uygulamasında temel amaç, genetik hastalıkların yaygınlaşmasının engellenmesi olacak:

Günümüzde kullanılan çöpçatanlık uygulamalarıyla tanışan kişilerin genetik olarak uyumlu olup olmadıklarını sorgulamak gerçekten ilginç bir fikir ancak Church’e göre bu fikrin ilginçliğinden çok potansiyel sonuçlarına odaklanmak gerekiyor. Bu konuda bir araştırma yaptığını söyleyen genetik bilimciye göre insan nüfusunun %5'indeki 7.000 genetik hastalığı böyle bir uygulamayla yok etmek mümkün olabilir.

Uygulamanın temel mantığını "Kimlerle uyumlu olmadığınızı değil, yalnızca kimlerle uyumlu olduğunuzu öğrenebilirsiniz" ifadeleriyle açıklayan Church, doğru eşleşmelerin yapılması durumunda genetik hastalıkların tamamen ortadan kalkabileceğini belirtti. Tabii bu durumda her şeyin teoriye uygun ilerlemesi gerekiyor.

George Church'ün bu fikrinin gerçekleşmesi durumunda uygulamanın DNA bilgilerini öğrenebilmesi için bazı testler yapılması gerekecek. Ciddi bir altyapı gerektiren bu uygulama, insanların DNA bilgilerini barındırması açısından bazı güvenlik risklerini de beraberinde getirecek. Bunların yanı sıra uygulamanın genetik hastalıkları ortadan kaldırabileceği düşünüldüğünde ilginç sonuçların ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Siz de bu uygulama fikri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.