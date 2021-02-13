Günümüzün en popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, ortaya çıkan yeni patentlere göre yalnızca popüler bir uygulama olmakla yetinmemeyi planlıyor. Patente göre şirket, telefon aksesuarı, giyim ürünleri ve masa oyunları gibi ürünler üretebilir.

Milyonlarca kullanıcısıyla en popüler arkadaşlık uygulaması konumunda yer alan Tinder, bugün ilginç bir gelişmeyle gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde ortaya çıkan patente göre şirket, arkadaşlık uygulaması olmanın daha da ötesine geçmeyi planlıyor.

Tinder'ın ana şirketi Match Group tarafından alınan patentte "Tinder Made (Tinder Yapımı)" ifadesinin marka tescili yapıldı. Free Dating Tips internet sitesinde paylaşılan habere göre Tinder Made ifadesi için yapılan başvurular, uluslararası 009 ve 025 sınıfları dâhil çeşitli sınıflar için yapıldı.

Tinder telefon aksesuarı, kıyafet ve masa oyunları gibi ürünler mi üretecek?

Match Group'un Tinder Made başvurusuyla ne planladığı da bu sınıflar sayesinde ortaya çıktı. 009 sınıfı, akıllı telefonlar için koruyucu kılıflar, cep telefonu ve tabletler için standlar ve telefon kameraları için ışıklar gibi ürünleri kapsıyor. Yani şirket, cep telefonu aksesuarları üretmeyi planlıyor.

İkinci sınıf olan 025 sınıfıysa tişört, şort, ayakkabı ve şapka gibi ürünlerin yer aldığı erkek ve kadın için giyim ürünleri anlamına geliyor. Ayrıca Tinder Made için yapılan başvuru yalnızca bir taneyle de sınırlı değil. Habere göre şirket, yaptığı ikinci başvuruda ürün yelpazesini de genişletmek üzere yeni uluslararası sınıflara yer verdi.

Match Group tarafından yapılan ikinci başvuruda yeni sınıfların yanı sıra sırt çantaları, el çantaları, kahve bardakları, polar battaniyeler ve masa oyunları gibi ürünlerden de bahsedildi. Şirketin yaptığı bu iki patent başvurusu, Tinder'ın gelecekte yalnızca bir uygulama olarak kalmayacağının işaretçisi oldu. Şirket, şu an için bu konu hakkında bir açıklama paylaşmadı.