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Apple, Yapay Zekâ Destekli Ses Düzenleme Girişimi Samplab'i Satın Aldı

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Apple, Logic Pro ve GarageBand'i güçlendirmek için yapay zekâ tabanlı ses ve polifonik nota düzenleme platformu Samplab'i satın aldı.

Apple, Yapay Zekâ Destekli Ses Düzenleme Girişimi Samplab'i Satın Aldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, müzik ve ses prodüksiyonu tarafındaki yapay zekâ yeteneklerini güçlendirmeye devam ediyor.

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Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan resmî bir bildirimle ortaya çıkan gelişmeye göre Apple, popüler yapay zekâ tabanlı ses düzenleme platformu Samplab'i haziran ayında bünyesine kattı. 17 Eylül 2026 itibarıyla hizmetlerine son veren girişimin web sitesi ise doğrudan Apple'ın resmî sayfasına yönlendirilmeye başlandı.

İçerikten Görseller

Apple, Yapay Zekâ Destekli Ses Düzenleme Girişimi Samplab'i Satın Aldı
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Samplab'in gelişmiş ses teknolojileri neler sunuyordu?

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Samplab ses dosyalarını doğrudan MIDI verisine dönüştürme, akorları otomatik olarak algılayıp düzenleme ve şarkılardaki farklı enstrüman/vokal kanallarını ayıran "stem splitting" (kanal ayrıştırma) gibi özelliklere sahip bir masaüstü uygulaması ve eklentiler geliştiriyordu. Girişimin en dikkat çekici yeteneği ise polifonik (çok sesli) ses kayıtlarındaki notaları, orijinal tınıyı ve ses kalitesini bozmadan tek tek düzenleyebilmesiydi.

Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında "bekçi" statüsünde bulunan Apple'ın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) gereği AB'ye bildirdiği satın alım dosyasında, şirketin Samplab'e ait "belirli varlıkları" devraldığı ve "bazı şirket çalışanlarını" kadrosuna kattığı belirtiliyor. Logic Pro hâlihazırda kanal ayrıştırma (Stem Splitter) ve akor algılama (Chord ID) gibi işlevler sunsa da Samplab'in sahip olduğu gelişmiş polifonik nota düzenleme teknolojisinin, gelecekte Logic Pro ve GarageBand gibi Apple yazılımlarına önemli ve yenilikçi bir kabiliyet olarak entegre edilmesi bekleniyor.

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