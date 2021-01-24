Titan'ın Denizlerinin Derinliğinin 300 Metreden Fazla

Satürn'ün en büyük uydusu olan ve pek çok özelliği sebebiyle bilim insanlarının pek çok farklı araştırma gerçekleştirdiği Titan'ın yüzeyinde bulunan 'denizlerin' derinlikleri hesaplandı. Ortaya çıkan veriler, NASA'nın uzun zamandır planladığı çılgın denizaltı görevi için koşulların uygun olduğunu ortaya koyuyor.

Titan, Satürn'ün en büyük, Güneş Sistemimizin ise en büyük 2. uydusu. Ancak bu uyduyu ilgi çekici hale getiren tek durum büyüklüğü değil. Uydu aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki başka hiçbir uydunun sahip olmadığı kalın bir atmosfere sahip ve Dünya dışında, yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan 2. gök cismi.

Titan'ın üzerinde bulunan büyük sıvı kütleleri üzerinde uzun zamandır pek çok araştırma yapılıyor. Şu an için bu sıvı kütlelerinin ya da denizlerin, suyla dolu olmadığını; bunların büyük metan gölleri ve denizleri olduğunu biliyoruz. Ancak metan gölleri ve denizleri de içlerinde yaşam barındırma ihtimali taşıdığından bilim insanları bu garip uyduyu araştırmaya devam ediyorlar.

Titan, Güneş Sistemi'nde yaşam barındırıyor olma ihtimali en yüksek olan yer:

Şimdiye kadar yürütülen pek çok çalışmada Titan'ın metan gölleri ve denizleri içerisinde bakterilerin yaşıyor olabilmesi gibi pek çok sonuç elde edildi ve gezegenin kalın atmosferinin de Dünya'nın oluştuğu ilk dönemdeki atmosfer yapısına hayli benzemesi gibi noktalar, Titan'ı daha ilgi çekici hale getirdi.

Tüm bu durumlar Titan'ı Güneş Sistemimizde içinde yaşam barındırıyor olma ihtimali en yüksek olan gök cismi haline getirdi. Uydunun sunduğu koşullar her ne kadar bizim kendi bakışımızla değerlendirdiğimizde yaşam için uygun değilmiş gibi görünse de bilim insanları aynı fikirde değiller. Bu durumu açıklamak için ufak bir bilgi; Titan'da sıcaklık -179 derece seviyesinde seyrediyor.

Titan'da bulunan en derin denizin derinliği 300 metreden fazla:

Titan ile ilgili en 'çılgın' proje ise NASA'nın önümüzdeki yıllarda uyduya bir 'denizaltı' görevi düzenlemeyi planlaması. Bu görev ile gökbilimciler, Titan'ın büyük göllerinde ve denizlerinde tam olarak ne olup bittiğini anlamayı hedefliyor. Gelen son haberler ise olası bir denizaltı görevi için Titan'ın en büyük denizi olan Kraken Mare'nin derinliğinin yeterli olduğunu gösteriyor. NASA'nın Cassini uzay aracından elde edilen veriler sayesinde Kraken Mare'nin derinliği ile ilgili ilk bilgiler elde edildi.

Elde edilen verilere göre Kraken Mare'nin kuzey ucunda bulunan bir bölgede denizin derinliği 300 metreden fazla. Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre bu ölçü, denizin merkezinde çok daha derin olabilir. Beklenen derinlik ise son verilere göre yapılan tahminlere bakılacak olursa 1000 metreden fazla.

Veriler, Titan üzerinde yaşam ihtimalini daha iyi anlamamızı sağlayacak:

Tüm bu veriler, bu özel uyduyu gelecekte çok daha iyi anlamamız için imkan sağlıyor. Hatta belki de yaşamın ortaya çıktığı, üstelik bize çok da 'uzak' olmayan bir gök cismini yakından tanımamıza yardım edecek gelecek araştırmalar için de önümüzü açıyor. NASA'nın Titan'a bir denizaltı görevi düzenlemesi şu an kulağa fazla 'çılgınca' gelse de bu görevin önümüzdeki 10 - 15 yıl içerisinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylece Titan'da yaşadığı düşünülen minik canlıları da inceleyebilmemiz planlanıyor.

Tabii ki gönül ister ki, uzayda bizim dışımızda yaşayan diğer canlı türleri ile tanışmak için 15 sene beklememiz gerekmesin. Fakat önümüzdeki yıllarda bir uzaylı istilası ya da inanılmaz büyük bir keşif olmazsa, en yakın ihtimallerden biri bu gibi gözüküyor.