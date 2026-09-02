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Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!

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CATL, Togg Bursa fabrikası için işe alım başlatarak erişilebilir fiyatlı T6 modelinin LFP batarya tedariki ve üretimi için düğmeye bastı.

Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye’nin yerli otomobil üreticisi Togg ile küresel batarya devi CATL arasındaki stratejik ortaklık yeni bir aşamaya taşındı.

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Bursa’daki Togg fabrikasında görevlendirilmek üzere finans yöneticisi pozisyonuna özel bir iş ilanı yayınlayan CATL, Türkiye’deki operasyonel ve kurumsal yapılanmasını resmen hızlandırdı. Teknik tedarikin ötesine geçen bu hamle, şirketin bölgedeki varlığını kalıcı hâle getirdiğini gösteriyor.

İçerikten Görseller

Togg’un Bursa Fabrikasında CATL Dönemi: İşe Alımlar Başladı!
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Togg T6 için LFP batarya hamlesi

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İki dev arasındaki iş birliğinin odağında, Togg’un daha erişilebilir fiyat etiketine sahip olması planlanan yeni T6 modeli yer alıyor.

CATL bu model için maliyet avantajı, güvenlik ve uzun kullanım ömrüyle bilinen Lityum Demir Fosfat (LFP) bataryalarını tedarik edecek. Şasi tasarımı ve batarya entegrasyonu süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak olan Çinli üretici, T6'nın geliştirme süresini kısaltarak daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştıracak.

Bursa’da başlayan işe alım süreci, kentin yerel otomotiv ve teknoloji ekosistemi adına kritik bir dönüşüme işaret ediyor. İlerleyen dönemde batarya ve yeni model yatırımlarının bölgeye yeni istihdam alanları ve yüksek teknoloji girdisi sağlaması bekleniyor.

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