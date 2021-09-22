TOGG CEOS'su Gürcan Karakaş; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen TEKNOFEST'te TOGG'a dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı basın açıklamasında Karakaş, TOGG'un çip krizinin 1 yıl daha süreceğini düşündüklerini belirtti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, TEKNOFEST’te yer alan TOGG standında yeni açıklamalarda bulundu.

Karakaş, “Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız. “ diyerek çip krizinin bir sene daha süreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Batarya krizi, çip krizinden çok daha büyük bir sıkıntı olacak:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla TEKNOFEST’te kurulan TOGG standında gerçekleşen basın toplantısı esnasında açıklama yapan Karakaş, TOGG’un bir teknoloji şirketi olarak Türkiye’nin teknoloji festivalinde yer aldığını belirtti ve “Burada yeni nesil teknolojilerin uygulandığı, artık otomobilden fazlası olarak adlandırdığımız akıllı cihazımızı sergilediğimiz, aynı zamanda doğuştan elektrikli akıllı cihazı gerçekten teknoloji ürünü yapan batarya teknolojilerini de yanında sergileyerek vatandaşlarımızın dikkatine sunduk. “ diye de sözlerine ekledi.

Gelecekte batarya teknolojilerine ve güç elektroniğine sahip olmayan şirketlerin, teknolojiye sahip olamayan şirketler olduğunun altını çizen Karakaş, “Planladığımız noktadayız. Canlı yayından TOGG TV’den 24 saat izlenebilecek şekilde tesisimizin adım adım tamamlandığı görülüyor. Planlar doğrultusunda 2022’nin sonunda seri üretimi hazır olacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sorumluluğun farkındayız. Heyecan ve enerji bize gece gündüz, uykusuz da olsak müthiş bir enerji veriyor. “ dedi.

Karakaş, çip kriziyle ilgili olarak ise, “İlk aracımız, C segmentinde bir SUV. Regülasyonlar nedeniyle ufak tefek farklılıklar olabilir ama bu tasarımın niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler değil. Çip krizi var. Çip krizinin sebeplerini de biliyoruz. Bu krizin bir sene daha süreceğini tahmin ediyoruz. Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız. “ açıklamasında bulundu.