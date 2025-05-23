Togg, T10X modeli için yapay zekâ destekli dijital asistan içeren Trumore Dijital Premium hizmet paketini tanıttı. Yeni Trumore Dijital Premium paketi, mil kazanımı, dijital anahtar paylaşımı ve kesintisiz bağlantı özellikleri sunuyor. Trumore Dijital Premium, Türk Hava Yolları'nın Miles&Smiles programı ile entegre çalışıyor.

Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, T10X modeli için yeni dijital hizmet paketi Trumore Dijital Premium'u duyurdu. "Trumore Dijital Premium" adı verilen bu paketle birlikte araç sahipleri, yapay zekâ destekli asistanla günlük işlerini kolaylaştırabilecek, yolculuklarını daha keyifli ve bağlantıda geçirebilecek.

Yeni paket kapsamında kullanıcılar, sesli komutlarla çalışan yapay zekâ destekli bir dijital asistana erişim sağlayacak. Dijital asistan; seyahat rotaları, yemek tarifleri, çocuklara yönelik hikâye içerikleri gibi günlük ihtiyaçlara yönelik çeşitli bilgilere ulaşmayı mümkün kılacak. Sistem sürücünün komutlarına yanıt vererek etkileşimli bir kullanım sunacak.

Yeni dijital hizmet paketi Trumore Dijital Premium tanıttı

Trumore Dijital Premium, Türk Hava Yolları'nın Miles&Smiles programı ile entegre çalışıyor. Kullanıcılar T10X ile gerçekleştirdikleri yolculuklardan mil ve statü puanı kazanabilecek. Aynı zamanda araç sahipleri, akıllı cihazları üzerinden dijital anahtar paylaşımı özelliğini kullanarak T10X’i yakınlarıyla güvenli şekilde paylaşabilecek. Paket kapsamında T10X, sürekli hücresel bağlantı desteği ile internet erişimini her yerde sürdürebilecek. Kullanıcılar ise Tru.Store üzerinden çeşitli uygulamalara erişerek dijital içeriklere ulaşabilecek.

Trumore Dijital Premium, Togg T10X kullanıcılarına bağlantılı araç deneyimini geliştiren yeni dijital özellikler sunuyor. Kullanıcılar, yapay zekâ destekli asistanla günlük işlerini kolaylaştırabilecek, yolculuklardan mil kazanabilecek ve dijital anahtar paylaşımı ile araçlarını güvenli şekilde başkalarıyla paylaşabilecek. Paket sayesinde araç, kesintisiz internet bağlantısını sürdürebilecek; kullanıcılar da farklı uygulamalara erişerek dijital içeriklere ulaşabilecek.

Trumore Dijital Premium fiyatı

Trumore Dijital Premium paketi, 6 ay süreli ve peşin ödemeli olarak 1.079,94 TL fiyatla sunuluyor. Bu tutar aylık 179,99 TL’ye denk geliyor ve vergiler fiyata dâhil.