Geçtiğimiz gün tanıtılan Leapmotor B01 ile Togg T10F'in tasarım benzerlikleri gündem oldu. Peki Leapmotor, Togg'un tasarımını kopyalamış olabilir mi? İşte iki otomobil arasındaki tasarım farkları...

Dün sosyal medya platformları ile ana akım medyada gündeme gelen bir iddia, gündemin ilgisini çekti. Yayımlanan haberler ile sosyal medyada yapılan paylaşımlarda geçtiğimiz gün tanıtılan Leapmotor B01 ile Togg T10F'in birbirine çok benzediği, hatta Çinli otomobil üreticisinin bu otomobilde Togg T10F tasarımını kopyaladığı söylenmişti.

Peki bu iddialar doğru olabilir mi? Leapmotor B01'in tasarımı Togg T10F ile aynı mı? Gelin her otomobile de dört bir yanından bakalım.

İşte Togg T10F ile Leapmotor B01'in tasarımlarının karşılaştırılması

Otomobiller, ön kısımlardan böyle görünüyor:

Yukarıdaki fotoğraf açıkça ortaya koyuyor ki Togg T10F ile Leapmotor B01 arasında çok ciddi tasarım farkları bulunuyor. Evet her iki otomobilde de parçalı far tasarımı benimsenmiş. Ancak Leapmotor B01'de ışık barına benzeyen bir ızgara bulunuyor.

Otomobiller, yan kısımlardan böyle görünüyor:

Her iki otomobil de fastback ile sedan arasında kalıyor. Hâl böyle olunca her iki tarafın yandan benzer olması zaten beklediğimiz bir şey. Togg T10F'te yarı gövdeye gömülü kapı kolları varken Leapmotor B01'de tamamen gömülü kapı kolları bulunuyor.

Otomobiller, arka kısımlardan böyle görünüyor:

Arka kısımlara baktığımız zaman ışık tasarımının ortak olarak kullanıldığını görüyoruz. Ancak otomotiv sektöründeki son trendlerden bir tanesi zaten ışık barı. Bu tasarım, pek çok otomobilde mevcut.

Otomobillerin iç tasarımları ise böyle görünüyor:

Araçların iç tasarımları da büyük oranda farklı görünüyor. Togg T10F'te uçtan uca ekran tasarımı benimsenirken Leapmotor B01, küçük bir gösterge ekranından bağımsız bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor.

Gelelim sonuca:

Dört tekerin üzerine yerleşmiş tüm otomobiller, aynı gövde tipini benimsemeleri hâlinde üç aşağı beş yukarı benzerlik gösterirler. Burada gördüğümüz şey de tam olarak bu. Elbette Leapmotor, Togg'un tasarımından etkilenmiş ve T10F'ten ilham almış olabilir ancak böyle bir şey olsa da bu iki otomobil için doğrudan kopya demek, çok da mantıklı bir yaklaşım değil.

Togg T10F'in diğer tasarım detayları ve özellikleri için: