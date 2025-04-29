Renault, Avrupa dışında 70 ülkede satışa sunacağı yepyeni bir C-SUV üzerinde çalıştığını açıkladı. Firma, birkaç ay sonra tanıtacağı C-SUV'un ismini de açıklamış durumda.

Fransız otomobil devi Renault'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, yepyeni bir C-SUV üzerinde çalıştığını duyurdu. Yapılan açıklamada bu otomobilin ismi de resmî olarak açıklandı.

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre markanın yeni C-SUV'u, Avrupa dışındaki 70 ülkede satışa sunulacak. Şirket, yeni SUV'un hangi ülkelere gideceğini açıklamadı ancak Latin Amerika bölgesi, bu otomobilin bulunduğu yerlerden biri olacak. Renault'un yeni SUV modeli, tasarımı ile Togg'un T10X modeline rakip olacak.

Renault'un yeni C-SUV'u, "Boreal" olarak isimlendirilecek

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre markanın yeni C-SUV'u, "Boreal" olarak isimlendirilecek. Şirket, bu ismi büyük bir özenle seçtiklerini söylüyor. Fransızca olan Boreal kelimesi, "yumuşak ve uyumlu, kaçmak ve sonsuz ufukları keşfetmek" anlamına geliyor.

Renault, Boreal'in birkaç ay içerisinde ilk olarak Brezilya'da tanıtılacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni C-SUV, sonraki aşamada da diğer ülkelere yayılacak. Yapılan açıklamalardan Türkiye ihtimalini düşük gördüğümüz otomobil, satışa sunulduğu ülkelerde dikkat çekecek gibi görünüyor.