Twitter üzerinden yeni bir açıklama yapan TOGG, Türkiye'de üretilmesi planlanan yerli otomobil bataryası için ABD'li Farasis ile anlaşma sağlandığını duyurdu. TOGG, bataryaların geliştirilme çalışmalarına da ortak olacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2022 yılında banttan inmesi beklenen ve şu sıralar üretim tesisi inşaatının devam ettiği yerli otomobil ile ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu. TOGG’un açıklamalarına göre yerli otomobilin bataryası için Farasis ile anlaşma sağlanmış durumda ve yerli otomobilin bataryası Türkiye’de üretilecek.

“Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz.” ifadelerini kullanan TOGG, Farasis ile bir ortak girişim şirketi kurulacağını duyururken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Batarya tedarikinin yanında imzaladığımız kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceğiz. Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız.”

Farasis kimdir?

Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.’nin selefi olan Farasis Energy, Inc., 2002 yılında ABD’de kuruldu. Enerji yoğunluğu ve gücü ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa’da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sundu ve küresel müşteriler oluşturdu.

Şirket, 3 küresel ar-ge merkezi ve 4.000’den fazla çalışanıyla şu anda elektrikli araç pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden biri.

Batarya geliştirme, üretim ve kullanım ömrünün sonuna kadar tek elden enerji depolama çözümü sunabilmekte olan Farasis, Avrupa’da yüzde 100 CO2 nötr fabrika kuran ilk pil hücresi üreticilerinden biridir.

Farasis’in kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği önemli adımlar

Geçtiğimiz dönemde TOGG’un batarya çözümü ile ilgili açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, “Batarya Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya paketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz. Aracın elektrik motoru ise Bosch'tan alınacak.” şeklinde konuşmuştu.