Marvel Sinematik Evreni'ndeki Loki karakteriyle tanıdığımız Tom Hiddleston, pop art sanatından esinlenilerek oluşturulmuş bir NFT koleksiyonunda yer alacak. Açıklamalara göre ünlü oyuncu, bu koleksiyonda sevdiği şiirleri seslendirecek.

Hepimizin bildiği gibi benzersiz dijital varlıkların blok zincirine işlenmesiyle ortaya çıkan NFT’ler (non-fungible token) gün geçtikçe daha popüler hâle geliyor. Son zamanlarda NFT satışlarında büyük düşüşler yaşansa da ünlü isimlerden ve sosyal medyadan oyun sektörüne kadar birçok alandan dev şirketten NFT hamleleri gelebiliyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde 63 yaşındaki ünlü şarkıcı Madonna da bir NFT koleksiyonu çıkarmıştı.

Şimdi ise oyunculuk dünyasından bir piyasaya sürülecek birtakım NFT ile gündeme geldi. Marvel Sinematik Evreni’ndeki (MCU) Loki rolü ile tanıdığımız 41 yaşındaki ünlü aktör Tom Hiddleston’un yeni çıkacak bir koleksiyonda yer alacağı ifade edildi.

Tom Hiddleston, sevdiği şiirleri seslendirecek

Gelen haberlere göre İngiliz oyuncu, pop art (pop sanatı) akımından esinlenilerek oluşturulan bir NFT koleksiyonunda sesiyle yer alacak. Popüler kültürden esinlenen ve en ünlü temsilcisi Andy Warhol olan pop art akımı; çizgi romanlar, ünlü kişilikler gibi popüler kültür ögelerini sanatında malzeme olarak kullanmanın yanı sıra renkli ve canlı elementlerden yararlanıyor.

The Masters Audio Art Collection ismi verilen bu koleksiyonun sevdikleri şiiri okuyan ünlülerin seslerini ve Singapurlu blok zinciri firması OWNFT World’ün dijital sanatçılarını bir araya getireceği aktarıldı. Daha açacak olursak bu koleksiyon, üç kişinin yaratıcılığını bir araya getirecek: Şiiri yazan şair, şiiri seslendiren ünlü ve pop art akımını kullanarak görüntüleri oluşturan sanatçılar.

Açıklamalara göre Tom Hiddleston’un bulunduğu koleksiyon, ünlü aktörün sevdiği 12 şiirden alıntılar içerecek. Ayrıca aktörün kayıt stüdyosunda daha önce görülmemiş fotoğraflarından oluşan eserlerin koleksiyonda yer alacağı da gelen açıklamalar arasında bulunuyor. Son olarak NFT’lerin 14 Mayıs günü dünyanın en büyük NFT platformu OpenSea üzerinden piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.