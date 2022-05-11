Dünyaca ünlü Türk sanatçı Refik Anadol'un 'Casa Batllo: Yaşayan Mimari' isimli NFT eseri, açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara alıcı buldu. Anadol, eserini Barcelona'daki meşhur Casa Batllo adlı evden ilham alarak ortaya çıkardı.

Sanatı, veri bilimi ve yapay zeka ile buluşturarak yeni nesil sanat anlayışının dünya çapındaki öncülerinden birisi olan Refik Anadol, bugün açık artırmada devasa bir başarıya imza attı. Barcelona’daki ünlü Casa Batllo evini yeniden tasarlayan Anadol’un “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı NFT eseri, açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara (21 milyon TL) alıcı buldu.

New York Rockefeller Plaza’daki Christie’s Müzayede Evi’nde gerçekleşen açık artırmada Casa Batllo: Yaşayan Mimari, açık artırmaya çıkan tek NFT eser idi. Açık artırmada verilen son teklif 1 milyon 100 bin dolar olurken, komisyonlarla birlikte satış 1 milyon 380 bin dolara mâl oldu.

Barcelona'nın gerçek zamanlı iklim verileri kullanıldı

Anadol, eserinde ünlü mimar Antoni Gaudi’nin simgesel eseri Casa Batllo’nun ön cephesini yeniden tasarlarken, bir ışık gösterisi de ortaya koydu. Bununla birlikte Barcelona’dan gerçek zamanlı iklim verilerini kullanarak eserini tam anlamıyla yaşayan bir hale getirdi. Anadol'un ilham aldığı mimari eser ise şuydu:

Anadol, açık artırmayı daha önce şu videoyla duyurmuştu:

Refik Anadol, daha önce ‘Machine Hallucination’ isimli NFT koleksiyonunu 5,1 milyon dolara satmış, geçtiğimiz aylarda da teknoloji devi Samsung ile NFT alanında iş birliğini duyurmuştu. Refik Anadol ile geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz podcast röportajımızı aşağıdan dinleyebilirsiniz: