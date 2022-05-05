NFT pazarlarında eşi benzeri görülmemiş bir daralma yaşanmaya başladı. Paylaşılan verilere göre NFT satışları, Eylül 2021'den bu yana yüzde 92 düştü. İstatistikler, "NFT pazarları çöktü mü?" sorusunu akıllara getiriyor.

Blokzincir teknolojisinin geçtiğimiz yılki trendi hiç şüphesiz NFT'lerdi. "Değiştirilemez token" olarak da bilinen NFT'ler, hemen herkesin ilgisini çekti. Hatta NFT pazarları milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaştı. Ancak son analizler, NFT dünyasında büyük bir tıkanıklık ve hatta çöküş olduğunu gözler önüne seriyor. Öyle ki NFT satışları, Eylül 2021'den bu yana yüzde 92 düşmüş durumda...

NonFungible isimli bir internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre Eylül 2021'de günlük NFT faaliyeti 225 bin dolaylarındaydı. Ancak Mayıs 2022'nin ilk haftasında gerçekleştirilen günlük NFT satış miktarı sayısı, 19 bine kadar geriledi. Bununla birlikte NFT saklamak için kullanılan aktif cüzdanların sayısı da yüzde 88 azaldı. Google Trendler'deki verileri de araştıran NonFungible, kullanıcıların yaptığı NFT aramalarının Ocak 2022'den bu yana yüzde 89 azaldığını açıkladı.

Hükümetlerin bile desteklediği NFT'lere olan ilgi neden bir anda azaldı?

NFT'ler yalnızca kripto para yatırımcıları tarafından değil, dünyaca ünlü isimler ile hükümetler tarafından bile ilgi gördü. Örneğin Ukrayna, Rusya'yla savaşında fon sağlayabilmek için bir NFT projesi açıkladı. Birleşik Krallık ise özel bir koleksiyon oluşturma kararını açıkladı. Türkiye, milyarder iş insanı Elon Musk'a NFT hediye etti. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Peki hal böyleyken NFT'lere olan ilgi neden düşüyor olabilir?

Açık konuşmak gerekirse NFT popülaritesinin düşüşü ile ilgili net bir şey söylemek pek de mümkün değil. Ancak bu teknolojiye inanmayan isimlerin sayısı hiç de az değil. Mesela Elon Musk. Tesla patronu sıkı bir kripto para savunucusu olsa da NFT'lerle dalga geçip durdu. Hatta NFT'ler için "saçmalık" diyen Elon Musk, küçük yatırımcıları etkilemeye devam edebilir gibi görünüyor...